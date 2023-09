Obra de comércio na Washington Soares é embargada duas vezes por irregularidades

Um centro comercial e um posto de gasolina que estão sendo construídos de maneira irregular na Avenida Washington Soares, ao lado do hotel Bristol, no Guararapes, em Fortaleza, tiveram as obras autuadas e embargadas pela Agência de Fiscalização (Agefis) no último mês de agosto. No entanto, em desobediência à determinação, a construção seguiu e foi novamente embargada pela Prefeitura na última segunda-feira (11).

A obra já havia sido denunciada pelos proprietários do hotel Bristol à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, do Ministério Público do Ceará (MPCE), e à Agefis, por impactar diretamente o terreno vizinho.

Nos documentos enviados aos órgãos competentes, os denunciantes informaram que o canteiro não apresenta em sua fachada autorização de execução pela Prefeitura ou alvará de construção. Além disso, os trabalhos desobedeceriam parâmetros urbanísticos como recuos laterais e frontais adequados ao tipo da via.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Agefis informou que as intervenções, de fato, não possuem alvará de construção emitido pela Prefeitura, e que uma equipe de fiscalização enviada ao local na segunda-feira constatou que o embargo feito em agosto foi descumprido. "Com base no descumprimento, o responsável foi novamente autuado, permanecendo a obra embargada até sua devida regularização".

Legenda: Os proprietários do hotel Bristol reclamam da falta de recuo entre as duas edificações Foto: Reprodução

O Código da Cidade entende como infração grave executar obra ou serviço de reparo sem a devida licença. De acordo com a Agefis, o valor da multa para quem desobedecer essas regras pode chegar a R$ 21,6 mil.

A reportagem também buscou o MPCE para saber como o órgão deve atuar na situação e aguarda retorno.

Assuntos relacionados

Alvará de reforma

Outro ponto de questionamento dos denunciantes diz respeito à emissão de um alvará de reforma para a obra. "O local não dispunha de qualquer tipo de construção que justifique a emissão de alvará de reforma. Trata-se de obra nova, que foi iniciada há mais de dois meses", disseram eles em petição enviada ao MPCE.

O terreno, inclusive, já era motivo de reclamações por parte dos proprietários do hotel devido ao acúmulo de lixo no local, o que teria provocado "diversos transtornos" para os hóspedes.

O Diário do Nordeste tentou contatar o proprietário do terreno e responsável pela obra. O número de um escritório de contabilidade foi encontrado após pesquisa por CNPJ que consta na denúncia ao MP obtida pela reportagem. No local, foi informado que o proprietário é um cliente e não seria possível o contato com ele. O espaço segue aberto para incluir posicionamento.