O Oceano Começa Aqui: confira o primeiro episódio da série sobre sustentabilidade

Em busca de apresentar como as ações dos seres humanos impactam diretamente no ambiente dos mares e como a vida na Terra depende desses ecossistemas, o Diário do Nordeste lança hoje (06), a série “O oceano começa aqui”.

Composto por 10 episódios, o projeto trará especialistas e pessoas cujas vidas são impactadas pelos oceanos para contar histórias e trazer informações importantes sobre preservação ambiental. Os episódios serão lançados semanalmente no Youtube do Diário do Nordeste.

Neste primeiro episódio, será mostrado o ponto de vista do pescador Adriano Banana, da marisqueira Maria de Fátima, do nadador amador Marco Clementino, além de profissionais da oceanografia, biologia, direito, medicina e outras áreas do conhecimento.

O projeto é realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira a seguir o 1º episódio da série O Oceano Começa Aqui.