Novo Cuca Mucuripe terá espaço gastronômico e de crossfit; veja fotos do projeto

A Prefeitura de Fortaleza assinou, na sexta-feira (16), a ordem de serviço para a construção do 6° Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) de Fortaleza. O equipamento, que ficará no bairro Vincente Pinzon, será entregue em dois anos e contará com investimento de R$ 46,7 milhões.

Batizado de Cuca Grande Mucuripe, a edificação terá 10 mil m² de área construída e contará com quadra poliesportiva, piscina semiolímpica coberta, espaço para crossfit e skatepark, além de auditório e teatro, biblioteca e etc. Ainda não foi informado pela Prefeitura quando as obras se iniciam.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, uma das novidades do equipamento será um espaço gastronômico com cozinha, ambiente de confeitaria, varanda gourmet e ambientes de apoio para cursos de capacitação.

O novo Cuca tem o objetivo de beneficiar jovens do Vicente Pinzón, Mucuripe, Serviluz, Cais do Porto e Titanzinho.

Fortaleza conta atualmente com cinco Cucas localizados nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim, José Walter e Pici.

Escola municipal e CEI

Na ocasião da assinatura da ordem de serviço do Cuca Grande Mucuripe, também foram anunciadas uma nova escola municipal e um Centro de Educação Infantil (CEI), que devem ser entregues em 15 meses e, juntos, demandarão investimento de R$ 23,6 milhões.