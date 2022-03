Nova Casa do Cidadão é inaugurada no Shopping Iguatemi, em Fortaleza

Uma nova Casa do Cidadão foi inaugurada nesta quinta-feira (17) pelo Governo do Estado. A unidade fica no piso superior do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Os serviços, que tiveram início já nesta quinta-feira, podem ser agendados no site minhaagendavirtual.com.br/casadocidadao. A expectativa é que sejam realizados 7,5 mil atendimentos mensais.

Esta é a terceira unidade instalada na Capital, que conta também com equipamentos no Shopping Benfica e na Assembleia Legislativa do Ceará. O equipamento é gerido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Serviços ofertados

Perícia Forense de Ceará (Pefoce), com RG e antecedentes criminais;

Receita Federal, com Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Atendimento para a Cagece;

Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, com orientações sobre Auxílio Brasil, Cadastro Único e atualização do NIS;

Sine-IDT, com emissão de Carteira do Trabalho Digital, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e atendimento às empresas;

AMC.

Serviço

Casa do Cidadão no Shopping Iguatemi

Endereço: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz

Atendimento: Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, por agendamento no site.

