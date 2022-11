Nova Acrópole promove evento de celebração ao Dia Mundial da Filosofia; confira programação

Com uma programação intensa de discussões, a Organização Internacional Nova Acrópole promove, desde o último dia 12 de novembro até este domingo (20), palestras e eventos gratuitos, de forma on-line e presencial, para marcar o Dia Mundial da Filosofia, celebrado nesta quinta (17). Mais de 90 unidades da organização em todo o Brasil participam das atividades.

Um dos principais objetivos do ciclo de palestras é propor uma reflexão sobre as relações humanas de uma forma simbólica, segundo explica Lúcia Helena Galvão, filósofa da organização Nova Acrópole há 33 anos.

"A vida é toda ela simbólica, se soubermos lê-la teremos um precioso auxílio no nosso autoconhecimento e no nosso progresso como seres humanos", pontua, acreditando na filosofia como centro da vida cotidiana.

Programação extensa

Ao longo da programação, que já tem feito propostas desde o dia 12, a Nova Acrópole pretende fomentar discussões sobre as ideias de Platão, o simbolismo das óperas de Wagner e até a mitologia Nórdica. No Ceará, o evento acontece em Fortaleza, Sobral e em Juazeiro do Norte.

Legenda: Evento conta com palestras e rodas de reflexão sobre filosofia Foto: divulgação/Nova Acrópole

"Cada vez mais através do auxílio da filosofia, o homem pode chegar a ler a vida simbolicamente e é exatamente sobre essa leitura simbólica da vida que vamos tratar esse ano no nosso Dia Mundial da Filosofia. Mais uma vez, a filosofia apontando para as necessidades humanas, o que podemos fazer para crescermos como seres humanos" complementa Lúcia Helena Galvão.

Confira abaixo as próximas discussões:

Fortaleza

19 de novembro, sábado na Unidade Nova Acrópole Meireles

17h - Painel de abertura da exposição: “Platão - seus mitos e símbolos”

18h - Palestra: “O Simbolismo das óperas de Wagner e a mitologia Nórdica”

Local: Nova Acrópole Fortaleza Meireles

Av. da Abolição 3340 piso L (Hotel Tulip Inn)

Sobral

12 a 27 de novembro:

Exposição: A Odisséia

Local: Sobral Shopping

Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 300 - Dom Expedito

Juazeiro do Norte

26 de novembro, sábado, às 19h:

O Simbolismo das Óperas de Wagner e a mitologia Nórdica

Local: Rua Santa Rosa,734 - Salesianos

Programação online

Terça, dia 15/11, às 20h (horário de Brasília): Mitos Heroicos – uma visão comparativa, com a Profa. Lúcia Helena Galvão.

Quarta, dia 16/11, às 20h (horário de Brasília): O Símbolo como Linguagem da Vida, com o Prof. Luis Carlos Marques Fonseca.

Quinta, dia 17/11, às 20h (horário de Brasília): Símbolos para Reflexão, com a Profa. Luzia Helena Echenique.

