NossaMoto Zera Estoque: linha CG 160 sem entrada ou uma parcela grátis no consórcio

A concessionária Honda Nossamoto realiza neste fim de semana a "Operação Zera Estoque", uma ação promocional com condições comerciais exclusivas para toda a linha CG 160 — incluindo os modelos Cargo, Start, Fan e Titan — todos disponíveis para pronta entrega.

Um dos grandes atrativos é o consórcio com o primeiro pagamento facilitado em 3 vezes no cartão de crédito. E se o cliente antecipar três mensalidades consecutivas no consórcio novo em 80 meses, a 4ª mensalidade é por conta da Nossamoto, tornando a aquisição ainda mais acessível. A ação ocorre simultaneamente nas seis unidades da concessionária, localizadas no Centro de Fortaleza, Siqueira, Conjunto Ceará, Caucaia, Pecém e Baturité, de sexta a domingo.

Segundo Tiago Bastos, gerente geral da concessionária, a campanha oferece vantagens como zero de entrada ou uma parcela grátis no consórcio, caso o cliente antecipe as três mensalidades, no ato da aquisição, com plano novo de 80 meses. Ainda tem opções de até 50% de desconto em peças e acessórios selecionados por loja.

“O motociclista que necessita retirar a moto com rapidez e pagando sem juros o parcelamento no consórcio, pode escolher na cota em andamento uma parcela personalizada mais baixa com um lance maior, ou uma parcela maior com o lance mais baixo. Este é o perfil de cliente que não quer financiar a moto”, explica o gerente geral. A modalidade cota personalizada contempla mais rápido, pois a cota é individualizada de acordo com a realidade financeira do motociclista. “A prioridade da montadora Honda Motos é priorizar primeiro os clientes contemplados do consórcio”, salienta.

Além das facilidades no financiamento, consórcio e parcelamento no cartão de crédito, a concessionária oferece bônus de valorização para quem deseja utilizar a moto usada como entrada na negociação por um modelo zero quilômetro.

A iniciativa conta com um lote especial de motocicletas disponibilizado pela Honda Motos do Brasil exclusivamente para a NossaMoto. Além da linha CG 160, outros modelos como Biz, Bros, Sahara e Tornado 300 também estão com condições diferenciadas para atender diversos perfis de clientes.

Programa Harmonia no Trânsito

Além das ofertas comerciais, a Operação Zera Estoque contará com ações educativas do programa Harmonia no Trânsito, promovido pela Honda. Durante o evento, um instrutor de pilotagem estará presente nas concessionárias da NossaMoto para orientar os visitantes com dicas práticas de pilotagem segura e comportamento responsável no trânsito. No sábado, será realizada uma blitz educativa em frente a cada unidade, com distribuição de água, material informativo e brindes exclusivos da Honda para os motociclistas que passarem pelo local.

Para a Honda NossaMoto, associar ações de educação no trânsito a campanhas promocionais é uma estratégia que reforça o compromisso social da marca. Segundo Tiago Bastos, a iniciativa busca conscientizar sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e práticas de condução segura. “O Harmonia no Trânsito é um pilar da Honda Motos do Brasil. Como 8 em cada 10 motocicletas emplacadas são Honda, temos a responsabilidade de contribuir com a redução de acidentes e a formação de um trânsito mais seguro para todos”, destaca o gerente geral.

Serviço:

Operação Zera Estoque – Honda NossaMoto

Quando: Dias 23, 24 e 25 de Maio

Horário de atendimento: Sexta das 8h às 20h; Sábado das 8h às 18h; Domingo das 9h às 16h

Endereços:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador 1676.

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Conjunto Ceará Avenida H, nº 1287

Caucaia: Rua Coronel Coreia 2109

Pecém: Av. Antônio Brasileiro, 862

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

Site: www.nossamoto.com.br

Instagram: @nossamotohonda