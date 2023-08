Nos dias 25 e 26 de agosto, Beach Park lança promoção para ingressos e hospedagens

Em busca de ampliar o acesso a um período de descanso e tranquilidade durante o 2º semestre deste ano, o Beach Park promove mais uma edição da promoção Momento Insano. Apenas nos dias 25 e 26 de agosto, tanto ingressos para o Aqua Park quanto para os resorts do destino estarão com preços especiais.

No caso das hospedagens, os descontos podem chegar a 40% nas compras feitas via Pix e 30% nas compras com cartão de crédito. O prazo para uso é até o dia 28 de dezembro de 2023. Pacotes de hospedagem com aéreo incluso também estão disponíveis e podem ser consultados por meio da central de vendas, por telefone, site ou Whatsapp.

Durante os dois dias da campanha, o ingresso para o Aqua Park sai por R$ 219,00 no cartão, com a possibilidade de parcelamento em até 10x por R$21,90, ou por R$ 209,00 no Pix. Para quem busca uma experiência de mais dias, há também a possibilidade de adquirir o passaporte individual para acesso pelo período de 3 a 7 dias, por valores a partir de R$ 409,00. Os ingressos podem ser utilizados até 31 de dezembro deste ano.

Beach Card

Outra promoção disponível durante a campanha Momento Insano é para o Beach Card, cartão de benefícios que garante acesso livre ao parque aquático, além de descontos em serviços disponíveis no local, que poderá ser adquirido com 20% de desconto.

O Beach Park está localizado de frente para o mar, na Praia do Porto das Dunas, no município de Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense, com fácil acesso partindo de Fortaleza ou do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Serviço

Momento Insano - dias 25 e 26 de agosto

Site: www.beachpark.com.br

Instagram: @beachpark

Central de vendas: (85) 4012.3030

WhatsApp: 85 98171.7021