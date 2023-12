‘Nobreaks’: só metade dos semáforos de Fortaleza tem tecnologia para impedir ‘apagões’

O número de semáforos de Fortaleza cresceu em 2023. São, hoje, 1.076 equipamentos, 17 a mais em relação a 2022. Uma tecnologia crucial, porém, não abrange todos: a quantidade de “nobreaks”, geradores que sustentam os sinais por até 3 horas após quedas de energia. Apenas metade da rede semafórica da cidade possui esse recurso.

Em 2022, como mostrou o Diário do Nordeste, 542 semáforos de Fortaleza (50,3%) contavam com assistência de nobreak. Neste ano, segundo informou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o número subiu para 551 (cerca de 51% da rede). São, no total, 356 dispositivos do tipo, alguns atendendo mais de um semáforo.

Em dias de chuva, principalmente, a falta dos nobreaks é notada pelos condutores, já que os “apagões” afetam diversos pontos da cidade. Todos os dias, pelo menos 12 semáforos apresentam defeitos, segundo a AMC, por “furto de cabeamento ou falhas no fornecimento de energia elétrica”.

Ontem, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) prometeu automatizar, até julho de 2024, todos os sinais para evitar os apagões. "Nós temos feito conversas para automatizar a partir do próximo ano os semáforos para gente ter o controle remoto, ou seja, o controle a distância. Se for uma alteração na rede da Enel, o nosso tempo de resposta será mais rápido para o usuário ter menos prejuízo. Temos até julho do próximo ano automatizar toda a nossa rede", informou.

Para 2023, a AMC previa um investimento de R$ 33,3 milhões em melhorias na rede semafórica. Do total, R$ 20,2 milhões foram utilizados em manutenção diária, implantação de novos dispositivos e “melhoria nas tecnologias”, conforme Lélio do Vale, coordenador da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito da AMC.

Segundo ele, “o destaque” dos investimentos realizados ao longo do ano foi a “ampliação da quantidade de semáforos com tempo exclusivo para travessia de pedestres”. “Temos entendido que precisamos proteger os pedestres continuamente, que são os mais vulneráveis”, frisa.

Maior causa dos ‘apagões’

Deparar-se com um semáforo apagado ou com a luz amarela piscando é cena comum em Fortaleza. De acordo com Lélio, em 53% dos casos a causa são “problemas de oscilação na rede da Enel, como falta de energia, baixa tensão, surtos de tensão ou curtos circuitos”.

“Além disso, temos o problema de furto de cabos, que correspondem a 30% das ocorrências. Então 83% dos problemas nos semáforos são gerados por fatores externos”, afirma Lélio. A AMC não informou, contudo, o número absoluto de ocorrências.

A autarquia informa que quando a instabilidade semafórica é ligada a falhas no fornecimento de energia elétrica, “um sistema de proteção é acionado automaticamente para evitar danos aos semáforos”. “Na maioria das vezes, o dispositivo volta a funcionar de forma imediata. Quando isso não ocorre, é necessária a intervenção de técnicos.”

12 semáforos, em média, apresentam falhas na cidade todos os dias. O número corresponde a 1,1% de toda a rede, como estima a AMC.

Em nota, a Enel informa que “em casos de falhas no fornecimento de energia nos semáforos, a AMC ingressa uma solicitação informando sobre a situação e a companhia envia com urgência uma equipe ao local para verificar se a ocorrência no semáforo se trata de falta de energia. Se tratar de falta, a empresa realiza os reparos no local”.

Quanto ao furto de cabos, o coordenador da central de mobilidade garante que a autarquia está “tentando tirar o interesse comercial disso”, tendo substituído os cabos de cobre de 173 semáforos por cabos de alumínio – mas frisa que o problema deve ser abordado “não só com soluções técnicas, mas de segurança pública”.

Neste ano, entre janeiro e 18 de dezembro, foram registradas 928 ocorrências de furtos de cabos. Em 2022, foram 1.367. O crime tem sido inibido, segundo a AMC, pelo monitoramento com “mais de 600 câmeras de vigilância, auxiliando as forças de segurança”.

Chuvas pioram problema

A reportagem questionou a AMC quais medidas preventivas estão previstas para evitar apagões nos semáforos, já que a pré-estação chuvosa deve se intensificar em janeiro e ser seguida pela quadra chuvosa, que inicia em fevereiro.

Lélio do Vale confirma que “em época de chuvas e mais ventos, há um aumento entre 10% e 30% nos problemas” em semáforos de Fortaleza, e que, para evitar isso, a AMC tem “melhorado e feito manutenção melhor nos nobreaks”.

“Geralmente, quando tem uma chuva mais forte e há uma grande oscilação, temos problemas pontuais e mais críticos. No dia 28 de novembro, houve uma maior instabilidade ”, relembra.

A AMC reforça, por fim, que em situações em que os semáforos de um cruzamento não estejam operantes e que não haja presença de agentes de controle do tráfego, “os condutores devem ficar atentos e seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”.

“Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita”, finaliza a autarquia.