No Dia do Jornalista, profissionais do SVM comentam dia a dia e mudanças na profissão

Apurar, checar, conversar, ir em busca de entrevista, falar com assessores, escrever, decupar, gravar. Palavras comuns no dia a dia de jornalistas Brasil afora, que exemplificam parte do esforço necessário para produzir informações de qualidade. Como forma de celebrar esses profissionais, hoje, 7 de abril, marca o Dia do Jornalista.

Oficializado em 1931, em homenagem aos 100 anos do assassinato de Giovanni Badaró, médico e jornalista que teve importante trabalho na luta pela independência do Brasil, a data foi fundada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Como em diversos países, o exercício da profissão passa por momentos de desafios no Brasil. Na última semana, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) divulgou em levantamento que os ataques a jornalistas no país cresceram 23% em 2022, em comparação a 2021.

Segundo a Associação, ocorreram 557 ataques a jornalistas e a imprensa em geral, em 2022, contra 453 no ano anterior. A categoria mais frequente foi de discursos estigmatizantes, seguida pela de agressões e ataques, que engloba violações físicas, destruição de equipamentos, ameaças e hostilizações.

Com 16 anos de atuação, a repórter da TV Verdes Mares Kilvia Muniz relata que já vivenciou vários ataques verbais nos últimos anos, por conta do acirramento da disputa política. “Em determinados momentos, foi necessário me afastar de situações de risco, principalmente, quando estava entre multidões, por sentir que aqueles ataques verbais poderiam se tornar físicos. Infelizmente, por questões político-partidárias, as pessoas esquecem que existe um ser humano ali”, reflete.

Para o repórter do Diário do Nordeste Nícolas Paulino, a prática do jornalismo profissional “se mostra necessária contra uma torrente de fake news e artigos de opinião disfarçados de reportagens, pois a linguagem jornalística tem manuais e fórmulas que podem ser replicadas”. Em sua experiência pessoal, nunca foi constrangido ou atacado durante a prática da profissão, mas se mantém atento ao ambiente para evitar situações de risco.

Já Arnaldo Araújo, repórter da TV Verdes Mares, relembra que o período de início da pandemia de Covid-19 foi marcado por diversos boatos e fake news em relação aos fatos ditos pela comunidade científica. Por conta disso, houve momentos em que passou por agressões verbais de pessoas que eram contra o que estava sendo relatado.

“É questão de saber se portar nesses ataques, que são chatos, que desmotivam (a realização do trabalho). Você está ali enfrentando algumas coisas, ainda tem que ouvir esse tipo de coisa sem razão, mas entender qual é o seu papel, o seu compromisso com a informação e com o público é maior do que o ataque de quem não tem fundamento.”

Cotidiano em alteração

Em meio a variedade de setores, atribuições, abordagens existentes para os jornalistas, o mercado atual demanda um perfil de profissionais que esteja aberto não somente a seguir com as demandas éticas e de apuração que são fundamentais para a profissão, mas também estar atento às novas linguagens de como transmitir a informação.

“Mineração de dados, edição de imagens e vídeos e elaboração de infografias - e (profissionais) multiplataformas. Hoje, o repórter não fica apenas ‘escondido’ atrás de uma assinatura no artigo, mas se mostra em reels nas redes sociais e comenta matérias em rádio e TV. Comecei bem tímido nesse sentido, mas aprendi que estar ativo em várias mídias também ajuda a disseminar melhor as informações”, comenta Nícolas Paulino.

Também repórter do Diário do Nordeste, Theyse Viana comenta que é importante que o profissional mantenha sempre a ética como norte das ações. “Aliado a isso, precisa ter sensibilidade, olhar atento e crítico sobre as situações. E, claro, um bom texto, que seja bem escrito, mas, ao mesmo tempo, simples o suficiente para ser entendido por qualquer pessoa”.

Mesmo com os problemas enfrentados no cotidiano, a variedade e novas histórias conhecidas dia após dia atuam como estímulo para os jornalistas. “Num dia, faço uma reportagem sobre como funcionam barragens de açudes. No outro, escrevo sobre a vida de pessoas com lúpus e os aspectos médicos da doença. Na semana seguinte, conto a história de uma estudante da periferia aprovada em medicina na UFC. E, assim, me formo todos os dias não só profissional e tecnicamente, mas de forma pessoal”, reflete Theyse.

Legenda: A repórter Kilvia Muniz atua há 16 anos no mercado Foto: Acervo pessoal

Kilvia Muniz comenta que já conheceu todas as regiões do Ceará, a caatinga, o sertão, mangue, as serras, além de ter entrevistado inúmeros perfis de pessoas e profissionais. “Já mergulhei, já passei três dias viajando apenas em helicóptero, fiz rappel, dormi na montanha. Passei pela seca, pelas chuvas, acompanhei e sofri com o choro de muitos cearenses, vibrei com as alegrias de muitos outros também”, relembra.

Impacto do avanço da tecnologia

Com as discussões em torno do uso do ChatGPT e outras inteligências artificiais (IA) no cotidiano de trabalho de diversas profissões, o jornalismo não está isento de se manter a par das inovações cotidianas. Conforme explica Gustavo Bortoli, Diretor de Jornalismo e Esportes no SVM, “o processo tecnológico vem pra contribuir com a agilidade da informação, com a participação do profissional e nossos profissionais, dentro desse contexto, além de receber esses equipamentos para trabalhar, vão sendo treinados o tempo inteiro, conhecendo ferramentas disponíveis e a maneira de melhor utilizá-las”.

Nos 16 anos de atuação como repórter de TV, Kilvia Muniz explica que vivenciou a transição da gravação e edição analógica para o digital. “As transmissões ao vivo eram realizadas com o auxílio de um enorme caminhão e, hoje, são feitas com mochilas compactas. A integração de sistemas e a digitalização de processos nos permitiu acessar as gravações feitas na rua direto dos computadores sem a necessidade de ir às ilhas de edição. Os jornalistas também foram se tornando multifuncionais”, comenta.

Conquistas do jornalismo

Recentemente, jornalistas do SVM receberam reconhecimento em diversas premiações. Algumas delas foram:

1º e 3º lugar da TV Verdes Mares no prêmio da Associação Cearense de Magistrados (ACM)

2º lugar no concurso do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE)

Prêmio Gandhi: 1º e 2º lugar na categoria Telejornalismo; 2º lugar na categoria Radiojornalismo; 3º lugar na categoria Jornalismo Impresso / Digital

Reportagem do Diário do Nordeste na categoria Mídia Digital no 15º Prêmio Imprensa de Educação

Reportagem do Diário do Nordeste na categoria Crédito Imobiliário e a Crise Global no 19º Prêmio Abecip de Jornalismo

“Os nossos jornalistas têm dentro do seu trabalho a compreensão da necessidade de desenvolver sempre um trabalho isento, um trabalho calcado nos princípios e do respeito a informação, do respeito a fonte, da checagem desta notícia”, ressalta o Diretor de Jornalismo.

Transição em curso

Sempre atento às principais tendências e mudanças do mercado, o Sistema Verdes Mares aplica alterações constantes na forma de produzir notícias. Em 2022, foi feita a integração entre a Rádio Verdinha e TV Diário. Segundo Gustavo Bortoli, isso adicionou cerca de 15 horas de conteúdo ao vivo por dia para a programação.

“Trouxe mais espaço para que o público do Ceará e do Nordeste pudesse se ver dentro das nossas informações, sempre com uma linguagem muito fácil de ser entendida, com uma linguagem própria para o nosso público”.

O diretor também reforça a criação da redação integrada do SVM, um modelo inovador e vanguardista no Brasil. “O jornalismo do Sistema tem dentro da sua história um compromisso muito forte com a informação, com a checagem, com a população que consome o nosso conteúdo em todos os veículos do SVM.”

Tais ações seguem refletindo o caráter de inovação do Sistema Verdes Mares. No último mês de março, a Rádio Verdinha, pioneira do SVM e há 66 anos no mercado, fez a transição de AM para FM. O movimento faz parte do processo de modernização da empresa.