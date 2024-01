Navio-escola ‘Juan Sebastián de Elcano’ vai atracar em Fortaleza para visitação única no Brasil

O navio-escola espanhol Juan Sebastián de Elcano deve chegar ao Porto do Mucuripe, em Fortaleza, no próximo dia 11 de fevereiro, como parte do 96º Cruzeiro de Instrução, na única parada pelo Brasil deste ano. Quem entrar na embarcação quase centenária, e com histórico de 11 voltas ao mundo, poderá conhecer histórias da navegação à vela.

As visitas na capital cearense estão programadas para os dias 11 e 15 de fevereiro, conforme o Consulado Honorário da Espanha em Fortaleza, que organiza o evento. Ainda não há um detalhamento sobre a visitação para o público em geral, mas o Consulado deve divulgar outras informações até lá. A embarcação saiu no dia 19 de janeiro de Cádis, na Espanha.

A primeira parada da rota será no Ceará, único estado brasileiro que receberá a embarcação neste ano. No comando da embarcação está o Capitão de Mar e Guerra Luís Carreras-Presas do Campo. A tripulação é composta por 21 oficiais, 21 suboficiais, 135 militares da categoria de Marinharia e Tropa, e 2 mestres civis.

Confira o cronograma:

• Cádis, Espanha: Chegada em 13 de janeiro de 2024; Saída em 19 de janeiro de 2024.

• Fortaleza, Brasil: Chegada em 11 de fevereiro de 2024; Saída em 23 de fevereiro de 2024.

• Santo Domingo, República Dominicana: Chegada em 15 de janeiro de 2024; Saída em 04 de março de 2024.

• Manzanillo, México: Chegada em 29 de março de 2024; Saída em 09 de março de 2024.

• San Diego, EUA: Chegada em 02 de abril de 2024; Saída em 11 de abril de 2024.

• Balboa, Panamá: Chegada em 08 de maio de 2024; Saída em 16 de abril de 2024.

• Nova Orleans, EUA: Chegada em 11 de maio de 2024; Saída em 18 de maio de 2024.

• Boston, EUA: Chegada em 05 de junho de 2024; Saída em 22 de maio de 2024.

• Londres, Reino Unido: Chegada em 09 de junho de 2024; Saída em 01 de julho de 2024.

• Marín, Espanha: Chegada em 12 de julho de 2024; Saída em 05 de julho de 2024.

• Cádis, Espanha: Chegada em 21 de julho de 2024.

O Elcano foi construído nos estaleiros 'Echevarrieta y Larrinaga', em Cádis, com projeto iniciado em 1923. O Navio-Escola tem duas funções principais: contribuir para a formação dos oficiais - da Armada Espanhola, Corpo Geral e o Corpo de Infantaria da Marinha - e apoiar a política exterior recebendo visitantes.

Em relação à formação, os estudantes ficam em contato direto com o mar e aprendem atividades práticas numa viagem de cerca de 6 meses.

Diferente da maioria das embarcações, o Navio-Escola não possui mísseis, torpedos ou sistemas de armas para combate. Porém, dispõe de armamentos para a defesa da própria da unidade, como metralhadoras.

Legenda: Os visitantes poderão conhecer a estrutura interna do Navio-Escola Foto: Ministério da Defesa da Espanha/Reprodução

O Navio-Escola é uma das embarcações mais conhecidas na Espanha, onde alguns moradores possuem uma relação afetiva pelo histórico de atividades. A Armada espanhola, inclusive, guarda o nome de todos que navegaram no Elcano, desde 1928, quando as viagens educativas começaram a ser feitas.

Quem entra na embarcação, também pode aprender sobre navegação a vela, a linguagem usada pelos marinheiros, saber as histórias positivas e difíceis em alto mar e qual a logística usada para as viagens.

História do Elcano

O projeto da embarcação começou a tomar forma em abril de 1923 por meio do Ministério da Marinha e, no ano seguinte, um decreto real autorizou a construção do Elcano. O engenheiro inglês Charles V Nicholson foi o responsável pelo projeto. As informações são do Ministério da Defesa da Espanha.

Uma cerimônia com a embarcação foi feita em 1925 e o engenheiro construtor deu a ideia de nomear de “Juan Sebastián de Elcano”. A homenagem foi para o marinheiro que morreu em 1526, sendo o primeiro navegador a dar uma volta no mundo, entre os anos de 1519 e 1522.

No dia 19 de abril de 1929 a embarcação saiu para começar o primeiro cruzeiro de instruções com o propósito de realizar as expedições anualmente. No entanto, entre 1937 e 1939, a embarcação não foi usada para esse fim por causa da guerra civil espanhola.

Legenda: Alguns registros das atividades estão disponíveis Foto: Ministério da Defesa da Espanha/Reprodução

O Navio-Escola passou por reformas para melhorar as acomodações, rede elétrica e de saneamento entre 2001 e 2002, 2005 e 2006 e 2011 e 2012. Até 2022, o Elcano realizou mais de 90 cruzeiros de instrução, 11 voltas ao mundo - a última finalizada em 2021.

A primeira vez que a embarcação percorreu todo o globo foi entre agosto de 1928 até maio de 1929. Desde então, o Navio-Escola já passou por 73 países diferentes com mais de 1.200 visitas.

O casco do navio estampa o nome das 4 embarcações anteriores que tinham o mesmo propósito: Blanca, Almansa, Asturias e Nautilus.