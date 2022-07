NAMI da Unifor oferta serviços tanto via SUS como para atendimentos particulares

Equipamento dedicado tanto ao atendimento da comunidade quanto para a formação de novos profissionais da área da saúde, o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, atua em diferentes instâncias para promover acesso a serviços de qualidade.

Com atendimentos em áreas como fisioterapia, odontologia, terapia ocupacional, psicologia, exames laboratoriais, aplicação de vacinas e outros, o NAMI está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS), além de realizar consultas de forma particular por valores acessíveis. Dessa forma, para um paciente proveniente da rede pública, que deseja ser atendido pelo SUS, é preciso encaminhamento via posto de saúde. Já os atendimentos particulares e por convênio são agendados por telefone.

Segundo a professora Aline Veras, diretora do NAMI, o núcleo conta com reconhecimento para além de Fortaleza. Em relação aos equipamentos e serviços prestados, todos contam com o que há de mais moderno e atualizado no campo da saúde, para que os alunos sejam capacitados de acordo com práticas baseadas nas melhores evidências científicas.

“O aluno de saúde da Unifor tem a oportunidade de vivenciar na prática um atendimento orientado pelos melhores profissionais do mercado, de acordo com as melhores técnicas, com os processos mais adequados”, explica Aline.

A diretora do NAMI também destaca que serviços específicos podem ser encontrados no núcleo, tanto de forma particular quanto via SUS. Um deles é a fisioterapia do assoalho pélvico, que auxilia pacientes com incontinência urinária, disfunção sexual e dor pélvica crônica.

Com a expansão para atendimentos particulares, o equipamento também passou a realizar consultas no período noturno.

Reabilitação em destaque

Núcleo que mais realiza procedimentos no NAMI, o setor de reabilitação conta com estudantes e professores das áreas fonoaudiologia, medicina, fisioterapia e psicologia, além de profissionais de terapia ocupacional. No espaço, são realizados serviços como o Programa de Reabilitação Neurofuncional, voltado para adolescentes, adultos e idosos, e que trabalha com pacientes com disfunções traumatológicas, doenças genéticas, AVCs, doença de Parkinson, entre outras.

Além disso, o setor também conta com o Programa de Reabilitação Neurocognitiva, Programa de Inclusão Sócio-Educacional (PROISE), Programa de Reabilitação Neuropsicomotora e o Programa de Estimulação Precoce.

O NAMI é reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação – nível II (CER II), ou seja, atua nos campos de reabilitação física e auditiva. “Isso significa que o Ministério da Saúde reconhece e credencia o NAMI como parte de sua rede de assistência especializada para tratamento das deficiências físicas e auditivas pelo convênio do SUS. Com isso, o NAMI ganha visibilidade pela qualidade dos serviços prestados, pois para esse reconhecimento foi necessário passar por processos de validação e auditoria”, explica Isis Falcão, terapeuta ocupacional e responsável pelo setor de reabilitação.

Serviços disponíveis no NAMI

Ambulatório

A estrutura conta com mais de 30 consultórios, equipe multidisciplinar e possui especialidades como cirurgia geral, cardiologia, ginecologia, neurologia, dermatologia, geriatria, entre outras.

Farmácia

No espaço da clínica de farmácia, os pacientes recebem toda a orientação sobre o tratamento que será realizado. O equipamento atende pacientes do Programa de Doenças Crônicas Sexualmente Transmissíveis, provenientes das redes privadas e públicas de Fortaleza e Região Metropolitana.

Fisioterapia

O setor promove ações de diagnóstico, prevenção, tratamento e reabilitação do movimento humano. Os atendimentos ocorrem de forma integrada e multidisciplinar com outros cursos, em prol de promover uma melhora completa de saúde para o paciente. Áreas como pediatria, RPG, saúde do idoso e outras são contempladas no espaço.

Fonoaudiologia

No serviço, os pacientes conseguem tratamentos relacionados ao tratamento da fala, problemas de voz, motricidade orofacial, linguagem e audição. O setor realiza grande variedade de exames, além de serviço para reabilitação de pessoas com deficiência auditiva.

Nutrição

No setor de Nutrição, os pacientes recebem avaliação, suporte e orientação nutricional de acordo com a necessidade de cada um. Os consultórios contam com equipamentos para realizar as avaliações necessárias, como aparelho de bioimpedância elétrica, ultrassom, adipômetro, balanças variadas, dinamômetro e outros.

Psicologia

Por meio de uma série de serviços, os pacientes são acompanhados pelos alunos, sob supervisão dos professores. São disponibilizados atendimentos para crianças, adolescentes, adultos e idosos em psicoterapia individual ou em grupo, em abordagens como gestalt-terapia, abordagem centrada na pessoa, psicodrama, psicanálise (escolas inglesa e francesa), terapia cognitivo comportamental, análise do comportamento e psicoterapia breve.

Serviço social

Com 20 anos de atuação, o setor trabalha para minimizar ou solucionar problemáticas sociais dos indivíduos. Os profissionais do NAMI trabalham para orientar os pacientes de forma correta em relação a seus direitos, realizando a mediação entre funcionários e usuários.

