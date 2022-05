Mutirão oferta mais de 3 mil vagas de emprego este mês no Ceará

Em homenagem ao mês em que é celebrado o Dia do Trabalho, o Governo do Ceará promove em maio uma série de ações, entre elas a oferta de mais de 3 mil oportunidades nas unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). O atendimento é divido entre esta segunda (2) e terça-feira (3), ofertado de 1.600 vagas por dia.

Além do atendimento tradicional, as unidades do equipamento oferecem uma programação diversificada neste mês, com oferta de vagas de emprego, concessão de crédito e encaminhamentos para serviços autônomos.

Haverá ainda palestras, plantão de currículo e orientação profissional, atendimento para profissionais autônomos e pessoas com deficiência, cadastro, tira-dúvidas e habilitação ao seguro-desemprego, acesso ao microcrédito, e outras atividades voltadas à informação e a geração de oportunidades de trabalho e renda.

Os interessados em garantir umas das 3 mil vagas devem procurar uma das sedes do IDT e se candidatar, ou se dirigir até ao estande do equipamento montada na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza, entre segunda e terça-feira, das 8h às 15h.

Programação especial em Fortaleza

Ainda como parte do programa Mês do Trabalhador, o Governo do Ceará, através Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e outros órgãos, promove diversas ações voltadas para a saúde e cidadania dos trabalhadores nesta segunda e terça-feira na Capital.

Nesses dois dias, entre 8h e 15h, as pessoas que passarem pela Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, podem ter acesso a diversos serviços gratuitos, como:

emissão de carteira de identidade e CPF

cadastro para doação de medula óssea

doação de sangue;

aplicação de vacinas;

exibição de filmes;

palestras;

atividades para as crianças.

Serviços ofertados na Praça do Ferreira

IDT

Cadastro para oportunidades de trabalho (formal e autônomo);

Verificação e encaminhamento para vagas de emprego;

Cadastro para Jovem Aprendiz;

Habilitação no seguro-desemprego;

Orientação e cadastro para o Ceará Credi.

Polícia Militar

Orientação nutricional;

Massagem;

Ventosaterapia;

Escalda-pés.

Cagece

Teatro de fantoches;

Experiência com óculos digitais;

Orientação sobre uso da água;

Atendimento comercial.

Detran

Plantão tira-dúvidas (registro e habilitação);

Atividades infantis.

Secult

Oportunidades de curso e formações nos equipamentos abaixo:

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco;

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho;

Escola Porto Iracema das Artes;

Centro Cultural Bom Jardim.

Teatro

Visitas guiadas - 9h30, 10h30 e 11h30.

Sessão de cinema - Marighella (2019) - 14h.

Corpo de Bombeiros Militar

Verificação de pressão arterial.

SESC/SENAC

Assistência

Manhã (8h às 9h) - Aula aberta de Lian Gong.

Cultura

Manhã (9h) e tarde (15n) - Grupo Desequilibrados: Atividades de circo;

Manhã (10h) e tarde (14h) Performance artes visuais.

Lazer

Manhã (8h às 12) - Avaliação física;

Tarde (12h às 16h) - Avaliação física e alongamento.

Saúde

Manhã (9h às 11h) Massagem relaxante, orientação nutricional, verificação de pressão arterial e teste de glicemia;

Tarde (13h às 15h) - Auriculoterapia, orientação nutricional e verificação de pressão arterial.

Secretaria de saúde

Vacinação (hepatite A; dT; Tríplice Viral, Febre Amarela).

Hemoce

Doação de sangue;

Cadastro para doação de medula óssea.

Caminhão cidadão

Emissão 1ª e 2ª vias do RG;

Emissão de 1ª via do CPF;

Emissão de Declaração de Antecedente Criminais;

Emissão da Declaração do NIS;

Orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Ônibus lilás

Atendimento psicossocial;

Palestra sobre a Lei Maria da Penha;

Roda de conversa.

Confira a programação completa através da programação divulgada pelo Governo do Estado.