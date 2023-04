Mutirão de limpeza acontece na Praia de Iracema neste domingo (2)

Um mutirão de limpeza será realizado, neste domingo (2), na região do Havaizinho, próximo à Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. A ação é uma parceria do Pacto Global da ONU e da ONG Nossa Iracema. O evento é aberto ao público e tem vagas limitadas. As inscrições para participar da iniciativa podem ser feitas por meio deste link.

Durante o evento, que pretende reunir cerca de 120 voluntários, serão coletados os resíduos presentes nas areias e no entorno da praia. Esse material irá passar por segregação para avaliação de sua recuperação para reciclagem ou para destino no aterro sanitário, evitando, assim, que os resíduos poluam o oceano.

Programação

Além da limpeza e separação dos resíduos, a programação do evento também irá contar com a exposição de uma obra de arte em tamanho real de uma família de golfinhos assinada por Carlos Careca, artista da Comunidade do Poço da Draga.

“Nossa programação será bem ampla e recheada de ações que vão além da limpeza em si. [...] Também teremos instalação de bituqueiras, separação de resíduos em parceria com a SOCRELP, cooperativa mais antiga do Ceará, e uma exposição oceânica da ONG Aquiles e do projeto Sucatas Green, que trabalha com a confecção de brinquedos feitos de garrafa PET. Seremos diversas frentes e forças unidas em prol de um dia especial”, afirma André Comaru, fundador da ONG Nossa Iracema.

A ação faz parte do calendário de limpeza de praias, manguezais, rios e lagoas promovido pelo projeto Blue Keepers com a marca Sprite e apoio da Solar Coca-Cola. Além de Fortaleza, o programa abrange as cidades de Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos.

O projeto já coletou 1,9 tonelada de resíduos que iriam para o oceano nas seis primeiras ações de limpeza.

"É preciso conhecer as fontes e o tipo de problema para desenhar soluções assertivas que realmente resolvam o problema do lixo no mar, com envolvimento e liderança do setor privado” enfatiza Gabriela Otero, Coordenadora do Blue Keepers. “Fortaleza é uma das cidades prioritárias do projeto e, juntamente com as outras cidades em que estamos atuando, nos ajudará a entender os caminhos e comportamentos que levam aos tipos de resíduos que vão parar nas praias do país”, complementa.