Motorista tomba ônibus escolar ao evitar colisão em Sobral

Um acidente com dois ônibus, no trecho da CE-183 na Serra do Jordão, em Sobral, resultou na interdição da via. Os veículos transportavam estudantes e professores, na manhã desta terça-feira (25). Ninguém ficou ferido.

A reportagem do Sistema Verdes Mares apurou que alguns estudantes saíram pela janela do veículo após o acidente.

Veja resgate de passageiros:

Em nota, as secretarias da Educação de Sobral (SME) e do Trânsito e Transportes (Setran) informaram que nenhum passageiro ficou ferido no acidente. O veículo fazia a rota universitária do distrito de Jordão para Sobral.

O grupamento de trânsito foi acionado para acompanhar a ocorrência. Após o acidente, todos os alunos foram seguramente transportados para as instituições de ensino onde assistiram aula normalmente.

As secretarias informam, ainda, que será aberto um processo administrativo para apurar as responsabilidades e investigar as causas do acidente.

Problemas no freio

De acordo com testemunhas, que passavam pelo local no momento do acidente, o condutor do ônibus disse que o coletivo apresentou problemas no freio.

Para conseguir parar o veículo, ele provocou a colisão com a mureta de ferro de proteção na lateral da rodovia.

Por causa do acidente, o trecho da serra permaneceu interditado nos dois sentidos.