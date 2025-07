Motorista que 'voou' com carro no Cumbuco vira garoto-propaganda de concessionária

O empresário Valécio Granjeiro, que foi flagrado em alta velocidade e "voando" em um veículo 4x4 sobre uma duna de Canoa Quebrada, gravou uma publicidade para uma concessionária da Ford, em Fortaleza (CE). Em uma série de vídeos publicados no Instagram, na tarde de terça-feira (1º), ele aparece vestido como um astro de Hollywood cercado por seguranças e fãs.

Nos stories, ele entra na concessionária com direito a tapete vermelho. Dentro do estabelecimento, funcionários recepcionaram Valécio com uma faixa escrita "Seja bem-vindo Valécio Air Lines".

Veja gravação:



Na gravação, uma atriz também interpreta uma repórter tentando fazer entrevista com a "celebridade". Em seguida, ele aparece recebendo as chaves de um Ford Ranger Raptor — avaliado em R$ 490 mil.

Valécio ainda surge em vídeo dirigindo o veículo por alguns metros em uma área de veículos da concessionária.

Veja também Ceará Motorista capota buggy durante manobra em duna de Canoa Quebrada; veja vídeo Segurança Motorista que 'voou' sobre dunas de Canoa Quebrada pode ser autuado por crime ambiental

A reportagem entrou em contato com a concessionária para saber se Valécio ganhou o carro na ação publicitária. A equipe de marketing informou que a informação será revelada em vídeo no Instagram. O empresário também foi contactado para mais informações sobre a gravação, mas até a publicação desta matéria não enviou respostas.

Detran aguarda procedimento de Demutran para suspensão CNH

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) está aguardando o Departamento Municipal de Trânsito de Aracati (Demutran), autuador e responsável pela condução do processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), está aguardando finalização de procedimento administrativos para andamento do bloqueio da habilitação unto ao Sistema Nacional de Habilitação.

"O processo de suspensão tem três etapas em que são oportunizados defesa ao infrator. Após a apuração, o órgão autuador deverá encaminhar ao Detran-CE a solicitação de bloqueio", informou o Detran-CE em nota.

Conforme o órgão estadual de trânsito, não há dentro do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a possibilidade de lançamento de suspensão do direito de dirigir de forma administrativa sem o cumprimento de todas as etapas.