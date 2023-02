Motorista perde o controle da direção de carro e invade casa em Acaraú

Um acidente foi registrado em Acaraú, Interior do Ceará, na manhã deste domingo (19). Conforme a Guarda Municipal da cidade, um motorista perdeu o controle da direção do carro e invadiu uma casa, quebrando muro da residência e colidindo contra outros veículos que estavam estacionados.

O caso aconteceu por volta das 5h, nos arredores da CE-085 que liga Acaraú à Itarema. De acordo com o secretário da Segurança e Trânsito de Acaraú, Alan Colares, ninguém ficou ferido.

O Secretário conta que a Guarda Municipal atendeu a ocorrência e conversou com o proprietário do imóvel. Há suspeita de que o condutor do veículo tenha perdido o controle do automóvel na rotatória.

Não há informações sobre quantos veículos foram atingidos, mas, ainda segundo Alan Colares, os envolvidos no acidente entraram em acordo para ressarcimento dos danos.

As forças de Segurança do Estado, como a Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.

