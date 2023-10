Motorista invade área com moradias à margem de lagoa e deixa feridos, no bairro São Gerardo

O motorista de uma Hilux perdeu o controle do veículo e colidiu em moradias montadas na avenida Projetada do Canal, no entorno da lagoa do bairro São Gerardo — nesta terça-feira (3). No acidente, três pessoas em situação de rua foram atingidas. Um cachorro morreu com o impacto do veículo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local para atender os feridos.

Uma mulher chegou a quebrar o braço e outra teve escoriações na cabeça. Um homem também ficou ferido. Após os primeiros socorros, o Samu levou os pacientes ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Motorista alegou pane

Segundo informações repassadas por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista não estava sob efeito de álcool e ficou no local durante a ocorrência.

O motorista informou que o veículo teria tido uma pane que causou a perda de direção.

O carro só não caiu na lagoa por ter colidido em uma árvore.