Motorista é resgatado de carro levado por correnteza no Ceará; veja vídeo

Um motorista e um passageiro foram resgatados de um veículo levado pela correnteza em uma estrada na cidade de Umirim na tarde do sábado (1º).

Um vídeo feito por moradores do distrito de Barro Branco mostra o motorista gritando por socorro e pedindo para abrir a porta.

Os moradores alertaram sobre o risco de atravessar a via inundada, mas ainda assim o condutor fez a tentativa. Além do motorista, havia um passageiro no veículo e os dois foram resgatados com vida.

Antes, a Prefeitura de Umirim havia informado sobre o "alerta laranja" da Defesa Civil sobre as fortes chuvas no município. Em março, escolas da cidade chegaram a suspender as aulas por causa das inundações.

De acordo com dados da Funceme atualizados até as 8h50 deste domingo (2), choveu em pelo menos 81 cidades do Estado nas últimas 24 horas.