Motociclista morre atingido por linha de cerol, na BR-020, em Caucaia

Um motociclista, identificado como Leôncio Braga, morreu na noite do domingo (6) após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol na rodovia BR-020, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O jovem de 24 anos terá o corpo velado nesta segunda (7), na Paróquia São José Operário, no bairro Araturi, no mesmo município.

O corpo do rapaz foi encontrado às margens da rodovia, junto da moto que ainda estava ligada. Segundo informações do padre Josileudo Queiroz, responsável pela Paróquia na qual Leôncio atuava cotidianamente, a linha de cerol teria atingido fortemente o pescoço dele, que não resistiu e veio a óbito no local. Ainda conforme o pároco, Leôncio passou pela rodovia para buscar a irmã no trabalho.

"Há dez anos conheço Leôncio e a família dele. Fico buscando em Deus palavras para confortá-los e à comunidade, já que todo mundo se abalou por conta da pessoa que ele era, um jovem tão querido", comentou o padre.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nota informando que o caso está sendo investigado pela PC-CE.

Confira a nota completa:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte de um homem de 24 anos, ocorrida nesse domingo (6), no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. Na ocasião, o motociclista trafegava na BR-020, quando teria sido lesionado no pescoço por uma linha de cerol de uma pipa. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A PC-CE realiza diligências visando identificar os envolvidos na ocorrência. As investigações estão a cargo do 23º Distrito Policial (DP)".

Comunidade religiosa abalada

Com a confirmação da morte, o padre fez publicação nas redes sociais lamentando o falecimento. No relato, ele reforçou como os amigos de Leôncio ficaram abalados com a notícia.

"Hoje perdemos um jovem irmão/amigo/acólito da nossa comunidade paroquial. Jovem Leôncio, coordenador do Grupo de Acólitos da minha paróquia. Por favor, rezem por nós. A dor é muito grande e geral na nossa comunidade. Ele é muito querido e amado por todos", escreveu.

Já nesta segunda, padre Josileudo Queiroz citou como os frequentadores da paróquia se lembrarão de Leôncio. "Ele rapidamente conquistou todo mundo pelo jeito de ser prestativo, espontâneo, muito educado, simples, muito alegre, e com o tempo participou do Terço dos Homens com o pai. Ele também assumiu coordenação de equipe e se tornou coordenador do grupo dos acólitos", disse.

De acordo com informações de familiares, o sepultamento de Leôncio ocorrerá às 17h, no cemitério Parque da Saudade, em Caucaia.

Proibição

Materiais cortantes para utilização em pipas são proibidos no Ceará por uma lei estadual. Em casos de desrespeito, o caso pode ser considerado crime, conforme o artigo 132 do Código Penal, por expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente.

Casos que resultem em morte, como o ocorrido com o jovem de 24 anos, podem se enquadrar em homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE