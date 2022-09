Motociclista é fechado por caminhão caçamba e cai da moto na BR-116; assista

Um motociclista caiu da moto após ser fechado por um caminhão caçamba na rodovia BR-116, na altura do km-15, em Fortaleza. O homem foi jogado para fora da pista pelo caminhão, perdeu o controle do veículo e caiu no canteiro.



O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e viralizou. Nas imagens é possível ver o momento em que o motociclista derrapa, cai e logo se levanta. Não há informações se ele sofreu ferimentos.

Veja queda de motociclista:

O que diz a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foi acionada para a ocorrência, mas reforçou que diante de situações como estas em trechos de rodovias federais, o cidadão deve acionar a PRF pelo telefone 191.

