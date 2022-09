Mostra de Ciências expande aprendizado dos estudantes por meio da prática

Estimular as diferentes formas de conhecimento é papel das instituições de ensino. Para tanto, proporcionar oportunidades de estreitar os laços dos alunos com a ciência auxilia para ampliar o aprendizado visto em sala de aula, além de demandar que os estudantes pensem “fora da caixa” para produzirem projetos que unem teoria e prática.

No Colégio Santa Cecília, é realizada, uma vez por ano, a Mostra de Ciências, que contempla trabalhos de alunos do 2º ao 5º ano. Todas as séries envolvidas trabalham dentro da mesma temática. Contudo, a complexidade dos conhecimentos e as apresentações são adaptadas de acordo com a maturidade cognitiva de cada faixa etária. É estimulada, também, a participação dos estudantes nas apresentações dos colegas, como forma de gerar um fluxo de colaboração e descoberta mútuas.

Liérgina Silva, supervisora pedagógica da Instituição, explica que a Mostra proporciona uma ampliação dos conhecimentos e um despertar para múltiplos saberes. “O objetivo é conscientizar a nossa comunidade educativa para desenvolver ações e atitudes que favoreçam a formação integral de nossas crianças e adolescentes. Outro ponto importante é valorizar também o conhecimento que o outro traz, com suas características e diferenças, visto que o construir conjuntamente o saber é essencial para a contemporaneidade.”

Legenda: O projeto contempla estudantes do 2º ao 5º ano Foto: Divulgação

Mostra envolve a família

A edição mais recente ocorreu neste mês, no último dia 17. Na ocasião, os alunos desenvolveram projetos dentro do tema “A Ciência e a vida no planeta”, sempre com foco em trazer discussão e fundamentação científica para cada apresentação.

“O evento aconteceu em diversos espaços da Escola, nas salas de aula e nos espaços comuns, em formatos de feira, arena e instalações”, comenta Liérgina Silva. Nos projetos, os alunos trabalham com diversos recursos, como maquetes, vídeos e experimentos.

Além do empenho dos alunos para o desenvolvimento dos projetos, a participação e o suporte das famílias são fundamentais para ajudar nas produções. “As famílias participam ativamente, desde o envolvimento com os filhos na organização dos materiais para a apresentação, na montagem, na desmontagem dos espaços e como plateia atenta durante as apresentações das crianças, sempre com muita espontaneidade, graça e conhecimento.”

Legenda: Os familiares são participantes ativos do projeto Foto: Divulgação

Liérgina Silva ressalta que as famílias são parceiras durante todas as fases do projeto, com o resultado final tendo “sabor de uma conquista coletiva”. “Tudo isso ajuda tanto nos conhecimentos construídos como nas relações de afeto e na aproximação de todos.”

Por ser um evento que trabalha a valorização da intelectualidade dos estudantes, a Mostra de Ciências se encaixa na proposta pedagógica do Colégio Santa Cecília, que valoriza elementos como o afeto, a espiritualidade e a ética. “São eixos que estruturam a vida individual e coletiva e que interferem positivamente na vida em sociedade hoje e nos fazeres futuros, pois contribuem para a formação de pessoas integradas com o outro e comprometidas com a transformação do planeta”, encerra Liérgina Silva.

