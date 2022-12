Mosteiro dos Jesuítas no CE busca cápsula do tempo de 100 anos e enterra nova para abrir em 2122

Há um século, quando o Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, foi erguido, uma cápsula do tempo foi enterrada para ser aberta 100 anos depois, ou seja, em dezembro de 2022. A data chegou, mas o baú não apareceu. O local exato em que a cápsula foi depositada ainda é incerto.

O atual diretor do Mosteiro, padre Eugênio Pacelli, conta que há investigações em andamento com a finalidade de encontrar o cápsula do tempo. "Estamos reunindo informações para localizá-la", pontuou Eugênio.

Questionado sobre o conteúdo do baú, Eugênio explicou que, pelos escritos, há relatos de moedas da época, um exemplar de jornal e uma pedra da antiga Igreja dos Jesuítas, em Aquiraz.

"Também tem uma ata da cerimônia de inauguração, assinada pelos presentes em 1922", completou padre Eugênio. “Estudiosos podem nos dar informações que ajudem a gente a localizá-la. A intenção é resgatar essa cápsula e colocá-la no museu, juntos com as demais peças do acervo já existente", acrescenta.

Para daqui a 100 anos, uma nova meta já está traçada. Neste início de dezembro, o Mosteiro realizou um evento comemorativo em alusão ao século desde sua construção. Em uma programação de dois dias, que reuniu a apresentação das memórias dos locais à comunidade, divulgação de novos projetos, com a abertura do Museu, dentre outras, também foi fechada uma nova cápsula do tempo.

O baú fora depositado sob a grama do jardim do Mosteiro, com objetos e documentos. A intenção é retirar a nova cápsula em 2122, data em que será celebrado os 200 anos do local.

Centenário

Quando foi construído, em 1922, o Mosteiro dos Jesuítas, encravado na Serra de Baturité, tinha a missão de acolher missionários de todas as partes do mundo para edificar sua formação religiosa. Mas, o papel educacional não durou muito. Em 1963, apenas 36 anos após a formação da Escola Apostólica de Baturité, a escola foi descontinuada.

Legenda: Quando foi construído, em 1922, o Mosteiro dos Jesuítas, encravado na Serra de Baturité, tinha a missão de acolher missionários de todas as partes do mundo para edificar sua formação religiosa Foto: Acervo IBGE

A razão? Falta de vocação dos alunos. O livro "OS JESUÍTAS: a escrita de si no corpo historiado dos índios", obra assinada por Maria Juraci Maia Cavalcante, mostra que apenas 20% dos alunos se tornaram padres jesuítas. Com a interrupção da escola, seus alunos foram transferidos para o Colégio Santo Inácio, em Fortaleza, onde também havia uma residência para jesuítas.

Mas, a história do Mosteiro não se resume à Escola Apostólica. Em 100 anos de criação, sua trajetória apresenta importantes contribuições para a sociedade. O atual diretor do Mosteiro, padre Eugênio Pacelli, lembra que o local foi responsável pela formação de lideranças políticas, religiosas e sociais, e, além disso, fomentou o desenvolvimento cultural e espiritual do Maciço de Baturité.