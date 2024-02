Morre o jornalista Ricardo Augusto de Palhano Xavier aos 68 anos

O jornalista Ricardo Augusto de Palhano Xavier morreu, nessa quinta-feira (8), aos 68 anos. O superintendente do jornal cearense O Estado tratava um câncer e deixa esposa, quatro filhos e quatro netos.

A informação sobre o falecimento foi divulgada pela família dele, em nota de pesar, e pelo veículo de comunicação.

O velório do comunicador acontece nesta sexta-feira (9), na funerária Ethernus, em Fortaleza, das 7h às 15h30.

Ricardo Palhano era o filho primogênito do fundador do jornal O Estado, Venelouis Xavier Pereira, e da procuradora Wanda Palhano. Ele assumiu a superintendência do jornal em 1996, após o falecimento do pai.