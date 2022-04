Missa em Cascavel celebra aniversário, memória e legado do chanceler Edson Queiroz

Momento de ação de graças pela vida do chanceler Edson Queiroz. Nesta segunda-feira (11), a partir das 18h, uma missa será celebrada na Igreja Matriz de Cascavel – cidade-natal do industrial cearense – em alusão ao aniversário de nascimento dele, no dia 12 de abril de 1925.

A cerimônia acontece por iniciativa da Prefeitura de Cascavel, com o apoio do Instituto Myra Eliane. Na ocasião, a trajetória e o legado de um dos nomes mais importantes do País ganharão destaque. Edson Queiroz impactou positivamente no desenvolvimento de Cascavel e de todo o Ceará.

Uma extensa programação festeja a data. Na manhã deste domingo (10), a 1ª Corrida de Rua Memorial Edson Queiroz deu o pontapé nas atividades, envolvendo 330 participantes em uma movimentada competição.

No mesmo dia, houve visitas ao memorial, das 10h às 12h; e, à noite, a partir das 18h30, um coro apenas de crianças se apresentará para a população.

Lançamento de livro

O roteiro de ações contempla ainda o lançamento do livro "Cascaju e o seu tempo - Como um empreendedor visionário mudou a história de Cascavel". Escrita pelo jornalista Luís Sérgio Santos, a obra narra as mudanças no cenário econômico cearense a partir da chegada da fábrica de beneficiamento de castanha de caju em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

A cerimônia de lançamento também será realizada nesta segunda (11), às 19h, no Memorial Edson Queiroz. O trabalho é dividido em sete capítulos: "Edson e Cascavel", "O município de Cascavel", "O fundador da Cascaju", "O cajueiro é nordestino", "A vida da Cascaju" e "Blood cashews", sendo finalizada com depoimentos e uma breve linha do tempo.

"Cascaju e o seu tempo" é a 12ª obra lançada pelo Instituto Myra Eliane, responsável também pela reedição do livro "O Cearense" (Parsifal Barroso), "Olga Barroso - Na vanguarda da vida" (Juarez Leitão), "Parsifal - Um intelectual na política" (Luís Sérgio Santos), entre outros.

