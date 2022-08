Miniterminal de ônibus da Praça José de Alencar tem construção adiada pela 2ª vez; entenda motivo

O miniterminal de ônibus projetado para funcionar ao lado da Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, teve o início da construção adiado pela segunda vez. A primeira suspensão ocorreu pela chegada da pandemia, em 2020; a segunda, por falta de empresas interessadas em executar a obra.

O equipamento deve ser implantado entre a praça e a estação de metrô, e contará com duas plataformas para embarque e desembarque de passageiros, e uma terceira para integração com o transporte metroviário.

O anúncio do novo equipamento foi feito ainda em 2019 e licitado em 2020. A ideia da Prefeitura de Fortaleza era entregá-lo ainda naquele ano, mas devido à emergência de saúde imposta pela pandemia, a construção foi suspensa.

Legenda: Miniterminal terá acesso à estação de metrô Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

No início deste ano, a gestão municipal atualizou e reabriu a licitação, mas nenhuma empresa se interessou por aderir ao projeto.

Essa é, então, a terceira licitação aberta para selecionar uma empresa que construa o miniterminal. De 2020 para este ano, o valor previsto para execução da obra mais do que dobrou:

Licitação de 2020: R$ 5,6 milhões (cancelada pela pandemia);

Licitação de abril de 2022: R$ 10,4 milhões (não houve interessados);

Licitação de agosto de 2022: R$ 11,9 milhões.

Agora, as empresas têm até 6 de setembro para enviar propostas. Além do miniterminal, será feita a requalificação de um trecho da Rua 24 de maio, como explica Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

“A novidade dessa última licitação é que incluímos a requalificação da Rua 24 de maio da Estação das Artes até a Praça José de Alencar, com piso intertravado e calçadas acessíveis. Como vai impactar o comércio, vamos sempre dialogar com todos”, diz.

Nova data de entrega

Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

O acesso à “Estação Intermodal do Centro de Fortaleza”, como o miniterminal é definido na licitação, será pela Rua 24 de maio; e a saída, pela Rua Liberato Barroso. Após a construção, um trecho da Rua Guilherme Rocha terá alteração de sentido.

Após o término do processo de licitação e a assinatura da ordem de serviço, as obras devem durar cerca de 8 meses, como informou o titular da Seinf. A estimativa, então, é de que o espaço fique pronto no primeiro semestre de 2023.

Em abril deste ano, o Diário do Nordeste questionou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) sobre as linhas que devem circular no miniterminal. O órgão informou que antes do início da obra é feita uma previsão, mas não é divulgada ainda, já que pode haver mudanças.

Praça já foi ponto de embarque

Na década de 1950, a Praça José de Alencar foi o principal ponto de partida de várias linhas de ônibus no Centro de Fortaleza. Nos anos 1960, por ser um dos pontos congestionados, surgiram discussões para a retirada dos ônibus do local.

Em 1971, a Praça da Estação foi inaugurada e passou a receber os coletivos. Em 1979, a Praça José de Alencar voltou a receber as linhas e em 1987 a estação foi extinta no local.

