MF Energy está com promoção durante todo o mês de março na aquisição de kits solares

Um dos principais estados geradores de energia solar do Brasil, o Ceará está na 10ª posição do ranking de geração distribuída, de acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Em relação à potência instalada, a capital Fortaleza ocupa a 5ª posição no ranking.



Como forma de ampliar o número de pessoas com acesso à energia solar, a empresa MF Energy, está com a promoção “Super Mês do Consumidor” até o dia 31 de março. Durante o período, os clientes que levarem suas contas de energia para o showroom da empresa (localizado na rua Carlos Vasconcelos, 2811) e fecharem negócio, terão a conta paga pela MF Energy ou poderão ter o valor do tributo convertido em desconto no orçamento.

De acordo com Renner Silva, gerente de marketing da MF Energy, 2023 representa um ano de mercado aquecido para o setor de energia solar, com aumento na demanda de consumidores. “As pessoas estão conscientes de que energia solar é para todos, não só para quem tem alto poder aquisitivo. Isso gera mais demanda, mais empregos, mais renda, desenvolvimento tecnológico para o Estado e o Ceará se consolida como referência em energias renováveis”, pontua.

Oportunidades para clientes

Com uma carteira de mais de 1000 clientes, a MF Energy se responsabiliza por todo o processo de transição energética para os clientes. Após o contrato, o tempo total até a instalação e ativação do sistema é de cerca de 60 dias úteis. A MF Energy conta com financiamentos em até 120x, com período de carência de até 120 dias.

Os projetos são elaborados de forma personalizada para cada cliente, com a visita de técnicos para averiguar o espaço disponível e a melhor forma de realizar a instalação.

“Geralmente, o cliente MF fica tão satisfeito com o atendimento e a qualidade do serviço que indica para amigos, parentes e conhecidos. Como forma de gratidão, desenvolvemos um programa de indicações onde o cliente indica uma pessoa e pode ser premiado em até R$800,00, caso a indicação feche negócio conosco”, comenta Renner Silva.

A MF Energy disponibiliza uma série de comodidades para os clientes, como substituição de equipamentos defeituosos em até 10 dias, garantia de 25 anos para os equipamentos e equipe qualificada para todas as etapas do processo de contratação.

Serviço

Site: https://mfenergy.com.br/

Telefone: 0800 887 1146

Instagram: @mfenergy_solar