Mestrado e Doutorado em Administração da Unifor seguem com inscrições até dia 30

A Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, por meio do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA), lançou edital para seleção das turmas 2023 de Mestrado e Doutorado. As inscrições seguem até o dia 30 de novembro de 2022.

Poderão participar da seleção graduados em diversas áreas do conhecimento, e não apenas os de administração de empresa, conforme ressalta a coordenadora do PPGA, professora Marina Dantas (foto). “Embora o foco seja a administração, o programa é aberto a graduados de cursos como engenharia de produção, engenharia civil, ciências contábeis, economia, comércio exterior, jornalismo e publicidade, por exemplo”.

Estão sendo ofertadas até 30 vagas para o curso de Mestrado e até 10 vagas para o curso de Doutorado, na área de concentração de Fundamentos e Processos Estratégicos para a Sustentabilidade, com as linhas de pesquisa: Estratégia e Competitividade, Organização e Sociedade, e Operações e Mercados. Os cursos são recomendados pela CAPES – conceito 5.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail secretariapgss@unifor.br, para o qual o candidato deve enviar toda a documentação exigida no edital, dentre elas o formulário eletrônico (acesse aqui) devidamente preenchido. O valor da taxa de inscrição é de R$ 136.

O curso é uma excelente oportunidade para ampliar os conhecimentos e garantir um diferencial no mercado de trabalho. “A matriz curricular é muito bem estruturada o que nos permite vivenciar uma aprendizagem geral a respeito das teorias que envolvem a gestão. O curso agregou de maneira positiva pelas possibilidades de vivenciar a prática docente na universidade como atividade extensionista do curso”, destaca Olga Lessa, egressa do curso de Mestrado em Administração de Empresas da Unifor.

A seleção consta de quatro etapas: análise curricular, análise da proposta de pesquisa, entrevista individual e Teste ANPAD.

Serviço

Seleção Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas

Inscrições: até 30 de novembro de 2022, exclusivamente pelo e-mail secretariapgss@unifor.br

Mais informações: (85) 3477.3139 ou (85) 3477.3285

