Menino de 1 ano é resgatado após se afogar na Praia do Náutico, em Fortaleza

Um menino de 1 ano foi resgatado após afogamento na tarde deste domingo (7) na Praia do Náutico, em Fortaleza. A criança já havia sido retirada da água quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, onde realizou os primeiros socorros e a levou para o hospital.

O atendimento ocorreu por volta das 16h20 deste domingo. Além da equipe do Corpo de Bombeiros, houve o apoio de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de profissionais da saúde que estavam no local.

Foi necessário realizar reanimação cardiopulmonar para recuperar a pulsação e os batimentos cardíacos da criança. Após o procedimento, o menino foi levado, ainda inconsciente, para o Instituto Doutor José Frota (IJF).