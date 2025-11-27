Menina com doença rara realiza sonho de ir ao cinema com apoio de hospital de Fortaleza

A pequena Manuella Sena, de 6 anos, é natural de Flecheiras, no Ceará e nasceu com uma cardiopatia complexa. Essa condição a fez ficar internada por grande parte da vida. Durante sua última internação - que durou dois meses - no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, a equipe hospitalar realizou o sonho da garotinha de ir ao cinema pela primeira vez.

"A gente estava lá internado há tanto tempo que a equipe médica perguntou qual era o sonho que ela queria realizar. Aí, ela falou no passeio para o shopping, porque ela nunca tinha ido", contou mãe de Manuella, Antonia de Maria, de 43 anos, em entrevista ao Diário do Nordeste.

A ideia partiu da equipe de cardiologia do hospital e foi planejada com o apoio da equipe da enfermaria, dos cuidados paliativos, com o serviço social e serviço de psicologia. "Combinamos de fazer uma surpresa para a Manuela antes que ela fosse ter alta. Foi organizado esse passeio para levá-la para o cinema, para visitar a casa do Papai Noel, a árvore de Natal e a roda-gigante", contou a médica Sara Farias, uma das pediatras da enfermaria que atendeu Manu, ao DN.

A mãe da criança contou emocionada que "Manu ficou muito feliz e eu como mãe também fiquei feliz, pela felicidade da minha filha". O passeio aconteceu no dia 12 de novembro e a menina assitiu ao filme 'Patrulha Canina'.

"No dia, fomos na ambulância toda preparada, foram dois médicos e uma enfermeira. Além da enfermeira da ambulância também, tudo muito organizado", contou a mãe de Manu. Junto à equipe médica, 17 familiares da menina vieram de Flecheiras (CE), para assistir ao filme com ela.

O pai de Manuella, o servidor público José Ageu disse em entrevista que a família se dividiu em três carros e que muitos nunca tinham ido a um cinema. "Esse dia que a gente foi se encontrar lá no shopping, eu acho que foi coisa de Deus. Foi muito emocionante".

"Um problema tão raro que ainda não é possível a cura"

Manuella recebeu o diagnóstico de cardiopatia congênita complexa quando ainda era recém-nascida. Na época, a menina foi imediatamente transferida para o Hospital do Coração de Messejana, onde ainda faz consultas periódicas. "A cardiopatia significa que o sangue dela tem uma dificuldade em passar do coração para o pulmão. E é no pulmão que o sangue recebe o oxigênio que a gente respira", explicou a médica Sara Farias.

"Infelizmente, a cardiopatia congênita dela não tem possibilidade de cirurgia ou cura, mas ela chegou a fazer alguns procedimentos paliativos para proporcionar mais tempo e mais qualidade de vida quando era bebê"

Por conta do problema de saúde, Manuella têm "as pontinhas dos dedos roxas e a boquinha dela também, sempre roxinha. A saturação dela é baixa de 70 a 80, somente", explicou a mãe da criança. Além disso, a menina tem hipóxia - condição em que os tecidos do corpo não recebem oxigênio suficiente para atender às suas necessidades -, tornando a saúde dela muito frágil.

"É uma rotina de preocupação e alívio ao mesmo tempo quando temos ela em casa. É muito complicado, mas no tempo de Deus, tudo vai dar certo", explicou o pai da menina. Até abril de 2025, Manu ainda frequentava a escola, mas apenas esse ano, a menina foi internada três vezes, o que fez com que a mãe dela decidisse ensiná-la em casa.

A última internação de Manu aconteceu devido a fortes dores de cabeça que ela sentia durante a noite. "Como aqui onde a gente mora não tem estrutura pro caso dela, a gente já levou direto pro Albert Sabin", disse José Ageu.

Manu ficou em internamento por 60 dias, por conta de um abscesso cerebral, que é uma complicação que está associada a cardiopatias. "Uma bactéria andou pelo sangue dela e chegou no cérebro formando uma forma de buraco", contou a médica.

Normalmente o tratamento dos abscessos envolve neurocirurgia e antibióticos. Porém a Manu tem um risco cirúrgico muito elevado. Então durante o internamento foi muito discutido com as equipes da pediatria, da cardiologia, da neurocirurgia e dos cuidados paliativos e foi visto que fazer uma cirurgia nela não era uma possibilidade. Então foi optado por manter o tratamento com antibióticos Sara Farias Médica pediatra

Manu não está curada da bactéria, mas apresentou melhoras e recebeu alta no dia 14 de novembro, dois dias após a ida ao cinema. A família a recebeu em Flecheiras (CE) com balões e cartazes que diziam: "o tempo de Deus é bom, agradável e perfeito. Seja bem-vinda, Manu".

