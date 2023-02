Matrículas para cursos nos Centros Cearenses de Idiomas terminam nesta sexta (3)

Interessados em garantir uma vaga em um dos 21 Centros Cearenses de Idiomas, presentes em 16 municípios do Estado, devem ficar atentos ao prazo final para realizar inscrições. As pré-matrículas se encerram nesta sexta-feira (3). Nas unidades de ensino, os alunos podem cursar, gratuitamente, inglês, espanhol e francês.

A previsão é que as atividades do semestre comecem na próxima segunda-feira (6) e atendam mais de 11 mil estudantes cearenses. A distribuição de vagas priorizará estudantes que estejam na 1ª série do ensino médio das escolas da rede pública estadual.

Os cursos de inglês e espanhol são ofertados em todas as unidades de ensino, ao contrário do francês, ofertado somente nos centros Sul, Benfica e Papicu, em Fortaleza, e na unidade em Itapipoca.

No total, as formações que ministram espanhol e inglês duram 3 anos, constituídos por seis módulos semestrais, com 60 horas-aula cada, que completam 360 horas ao final do curso. O ensino da língua francesa, porém, tem duração de 1 ano e 6 meses, possuindo três módulos semestrais e 180 horas.

A certificação dos estudantes pode ocorrer após a conclusão de cada módulo, ou no final do curso, com todos os módulos estudados.

ONDE REALIZAR A INSCRIÇÃO

Para realizar a inscrição, os interessados deverão acessar formulários virtuais, disponibilizados pelos centros, e preencher as informações exigidas. Aqueles que desejarem efetuar a matrícula em unidades que não ofereçam a ficha virtual poderão procurar a secretaria de suas respectivas escolas.

No caso das unidades de Iguatu, Horizonte e Baturité, o formulário virtual aparece fechado, por isso, o recomendado é procurar a secretaria da escola do estudante ou entrar em contato com os centros por e-mail.

As unidades de ensino reforçam que nenhum dos dois métodos garante a vaga definitiva ao estudante, que terá os dados analisados, e, só então, poderá efetuar a matrícula definitiva ou não.

Os centros de idiomas ainda disponibilizam endereços de e-mail, que os jovens poderão contatar para pedir mais informações sobre os cursos, confira:

CCI Sul (Fortaleza)

>> Acesse o formulário virtual

Contato: ccisul@escola.ce.gov.br

CCI Benfica (Fortaleza)

>> Acesse o formulário virtual

Contato: ccibenfica@escola.ce.gov.br

CCI Conjunto Ceará (Fortaleza)

>> Acesse o formulário virtual

Contato: cciconjuntoceara@escola.ce.gov.br

CCI Caucaia

>> Acesse o formulário virtual

Contato: ccicaucaia@escola.ce.gov.br

CCI Maranguape

>> Acesse o formulário virtual

Contato: ccimaranguape@escola.ce.gov.br

CCI Baturité

Contato: ccibaturite@escola.ce.gov.br

CCI Iguatu

Contato: cciiguatu@escola.ce.gov.br

CCI Horizonte

Contato: ccihorizonte@escola.ce.gov.br

CCI Kennedy (Fortaleza)

Contato: ccikennedy@escola.ce.gov.br

CCI Jóquei (Fortaleza)

Contato: ccijoquei@escola.ce.gov.br

CCI Papicu (Fortaleza)

Contato: ccipapicu@escola.ce.gov.br

CCI Maracanaú

Contato: ccimaracanau@escola.ce.gov.br

CCI Crateús

Contato: ccicrateus@escola.ce.gov.br

CCI Itapipoca

Contato: ccita@escola.ce.gov.br

CCI Juazeiro do Norte

Contato: ccijn@escola.ce.gov.br

CCI Russas

Contato: ccirussas@escola.ce.gov.br

CCI Aracati

Contato: cciaracati@escola.ce.gov.br

CCI Quixadá

Contato: cciquixada@escola.ce.gov.br

CCI Camocim

Contato: ccicamocim@escola.ce.gov.br

CCI Cascavel

Contato: ccicascavel@escola.ce.gov.br

CCI Paracuru

Contato:cciparacuru@escola.ce.gov.br

METODOLOGIA

O ensino nos centros de idioma é baseado em uma abordagem comunicativa, que reúne as quatro habilidades da língua: oralidade, leitura, escrita, e acuidade auditiva.