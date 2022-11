Matrículas antecipadas de alunos da Educação Inclusiva de Fortaleza começam nesta sexta (11)

O período de matrículas antecipadas para novos alunos da Educação Inclusive da rede municipal de ensino de Fortaleza começa nesta sexta-feira (11) e segue até o próximo dia 17. Estudantes com deficiências, com Transtorno do Espectro do Autismo ou com Altas Habilidades/Superdotação poderão ser matriculados para o ano letivo de 2023.

As matrículas podem ser realizadas em todas as unidades municipais de ensino das 8h às 11h e das 13h às 17h. A antecipação do período visa, segundo a Prefeitura de Fortaleza, "mapear as escolas e assegurar, de forma prévia, a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica".

A gestão objetiva ainda, identificar as necessidades educacionais específicas de cada aluno. Apesar do período antecipado, a matrícula da Educação Inclusiva pode ser feita em qualquer período do ano.

Para os veteranos, a confirmação da matrícula para mais um ano de estudos é realizada nas unidades escolares e deve terminar até o dia 21 de novembro.

Documentação para a matrícula

Certidão de Nascimento

Documento de Transferência (Histórico Escolar ou Declaração da escola de origem) exceto para os estudantes novatos que irão se matricular na EJA. Para os alunos da EJA sem escolaridade anterior esse documento não se faz necessário

Duas fotos 3x4

Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS)

Comprovante de residência

Cartão de vacinação com selo de atualização para Educação Infantil e Ensino Fundamental

CPF e RG do aluno

CPF e RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno

*A ausência de algum documento não inviabiliza a matrícula. Caso o estudante não tenha laudo e relatório, este deverá ser encaminhado para avaliação em uma unidade educacional que possua Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Inclusão

A Educação Inclusiva é uma iniciativa que possibilitada pleno acesso à educação para alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Altas Habilidades/Superdotação. Conforme o Censo Escolar 2022, a rede municipal de Fortaleza 10.892 estudantes nessa classificação matriculados.