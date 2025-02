Marca Use Sol inaugura loja no Centro com novo conceito para a moda feminina

A empreendedora Sol Lima, que atua há quase duas décadas no segmento de bijuterias e acessórios, se prepara agora para investir na moda feminina. A Use Sol (@usesol.oficial) chega ao mercado de Fortaleza com a proposta de trazer um novo conceito para a moda feminina.

A inauguração da primeira loja da marca no Centro da capital cearense será no próximo sábado (8) e trará para as fortalezenses uma curadoria especial de roupas que refletem personalidade e sofisticação.

A marca integra a Rede Sol, que já une oito lojas nos segmentos de varejo e atacado e conta com mais de 70 colaboradores.

A Rede Sol é uma iniciativa da empresária Sol Lima. Em 2003, a empreendedora investiu em um curso de bijuterias e se encantou pelo universo da moda e acessórios. A partir desse incentivo, começou a produzir as próprias peças e vender para a vizinhança.

É assim que, há 19 anos, nasce a Sol Bijoux.

Dois anos depois, a empreendedora levou as produções para feiras populares tanto em Fortaleza, como na Parangaba e na Feira da Madrugada, quanto nos municípios de Pacajus e Horizonte, expandindo a presença da marca e o número de clientes.

Serviço

Use Sol - Centro

Endereço - Rua Governador Sampaio - Nº 57

Instagram: @usesol.oficial