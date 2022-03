Maquiador cearense e estudante de medicina será rei de bateria no Carnaval do Rio em abril

A trilha sonora para ler este texto é uma playlist de samba. Samba raiz, de preferência iniciado ao som tímido das baquetas, seguido pela explosão da bateria. Desses que ecoam nas TVs de madrugada, em época de Carnaval carioca – e que se apossam dos pés do cearense Juarez Souza, em plena Sapucaí, há 13 dos 36 anos dele.

Foi assistindo aos tradicionais desfiles cariocas na TV da casa da avó – e nas arquibancadas da Av. Domingos Olímpio, em Fortaleza – que a faísca da paixão pelo Carnaval se acendeu, em algum canto do corpo. Anos depois, em 2009, a chama tomaria a Sapucaí pela 1ª vez.

Legenda: Como médico, Juarez pretende se especializar em cirurgia plástica Foto: Arquivo pessoal

Já em 2022, na lista das muitas funções que o biólogo, estudante de Medicina e maquiador profissional exerce com paixão, entra uma especial, após 2 anos de pandemia: a de Rei de Bateria da escola de samba Acadêmicos do Sossego, do Rio de Janeiro.

O convite para o cearense ocupar o maior posto do coração da escola, que integra a Série Ouro do RJ, veio em 2019, quando ele “ainda não estava preparado”. Em 2020, então, desfilou como destaque – sem saber que, no ano seguinte, a bateria ficaria em silêncio.

“A tristeza da pandemia era muito maior, mas claro que bateu um vazio muito grande. Já são 13 anos deixando 1 ou 2 semanas reservadas pro Carnaval. Foi uma sensação de desespero. Quem não faz parte do samba não consegue entender isso”, relembra Juarez.

Foto: Arquivo pessoal

Juarez Souza Maquiador, estudante de medicina e Rei de Bateria Pode parecer fútil, mas o samba não é só um desfile, uma festa. Tem sempre um sentido, uma bandeira, um questionamento social, religioso. O carnaval não é só brilho, paetê e fantasia.

Do desfile nas alas comerciais simples do Sambódromo até chegar ao reino da bateria, Juarez passou por diversas escolas, como Mangueira, Mocidade, Salgueiro, União da Ilha, Império Serrano, Paraíso do Tuiuti e Beija Flor. Em 2017, desfilou em três na mesma noite.

“Passei a ir pros ensaios de rua, eventos de quadra, e fui estreitando laços. Com o tempo, você se torna um sambista. ‘Não nasci no samba, mas no samba me criei.’ Pra quem gosta, é uma emoção muito grande, vicia. Quando estou lá, eu me entrego”, declara-se.

“Só de falar, tô todo arrepiado”

É com essas palavras que o cearense descreve a sensação de quando as notas do samba entram pelos ouvidos e percorrem o corpo como uma corrente elétrica. “Samba é energia. Transcende, vai além do físico. Eu não sei dizer”, confessa.

Quando o repique sobe, que é a chamada pra bateria entrar… Sinto o mesmo todas as vezes, em 13 anos. A energia muda. Você pode estar triste, cansado, mas não tem motivo pra ficar parado.

A paixão de quem faz os barracões, desde os trabalhos braçais às composições dos sambas-enredos, é um abraço para o cearense. Um ponto de encontro consigo, como ele mesmo descreve.

“As pessoas do samba são intensas, são raiz. Quando são alegres, não têm etiqueta. É uma cultura de abraço, suor, energia. Até o samba miudinho é caloroso. O samba é o lamento do amor – até quando as pessoas choram, elas são felizes. Eu me encontro nisso.”

Cearense na avenida

Foto: Arquivo pessoal

Quinta-feira (24) à noite, ao lado da mãe, Juarez embarca do Ceará para o Rio de Janeiro rumo aos dois desfiles que matarão a saudade represada: no dia 20 de abril, como Rei de Bateria pela Acadêmicos do Sossego; e no dia 23, destaque de alegoria pela Vila Isabel.

Na mala do cearense, além dos longos meses de preparação física e emocional para enfrentar a maratona da Sapucaí, vai a esperança de dias mais alegres, leves, atentos e conscientes – como o próprio samba sabe ser.

“O samba é envolto de muitas energias. Quando estou lá, já não sou o Juarez. Eu sou a arte de sambar.”

