Manutenção periódica previne acidentes com motociclistas

A prevenção de acidentes no trânsito passa por conduzir veículos em bom estado de funcionamento. Revisar freios, correntes e trocar pneus com regularidade são algumas das recomendações para os motociclistas. Por estarem em um veículo mais vulnerável, a manutenção frequente auxilia a reduzir as chances de acidentes.

Conduzir motos em mau estado de conservação é considerado infração grave pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Mas, além disso, coloca motociclistas e passageiros em risco de lesões e morte no trânsito.

"Alguns sinistros ocorreram em virtude de uma corrente que estava desregulada", ilustra Roberto Garcia, educador de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC). Ele recomenda que seja feita a manutenção preventiva periodicamente em oficina especializada, atentando para itens como óleo, pneus e freios.

"A verificação de pneus deve ser feita, porque o estado de conservação do pneu é imprescindível para que a motocicleta possa frear de forma segura e não ocasione queda do motociclista", destaca.

Como observa o educador, muitos acidentes ocorrem pela negligência na manutenção de freios e pneus. "São dois elementos que são imprescindíveis na hora de uma manobra defensiva para se livrar de algum tipo de problema. Eu presenciei uma colisão, em que o veículo parou em virtude do semáforo e um motociclista que vinha logo atrás fez a utilização dos freios, porém eles estavam desregulados e o pneu totalmente desgastado. Então, o motociclista saiu arrastando o pneu até colidir na traseira do veículo", conta.

Falha potencial

O educador explica que existem dois tipos de falhas que merecem atenção. “A falha potencial é aquela que começa a apresentar o problema. Ela alerta sobre a existência de um problema, mas a moto continua funcionando”, diz.

Quando o proprietário da moto não corrige a falha e continua rodando, ela se transforma em falha funcional. “É quando o veículo não é mais capaz de acompanhar a sua função. Representa quase um risco para acidentes”, alerta.

Tipos de manutenção

Além da manutenção preventiva, que é aquela que se faz periodicamente em oficina especializada, existem ainda a manutenção corretiva e a preditiva, como explica o educador de trânsito. “A manutenção corretiva ocorre quando a falha já existe. O motociclista leva o veículo para oficina para corrigir uma falha potencial ou funcional existente”.

Já a manutenção preditiva é aquela determinada pelo tempo de vida útil de cada peça. “Por exemplo, a bateria, as pastilhas de freio e os próprios pneus. São praticamente os mesmos itens observados na manutenção preventiva, mas dando uma ênfase maior aos freios, aos cabos e aos pneus”, explica Roberto Garcia.

A dica é conferir junto ao fabricante de cada peça, a indicação de tempo de troca ou revisão. “Dependendo do tipo de óleo, é recomendado trocar a cada 1000 km rodados. Para peças como as pastilhas de freio e pneus, a recomendação é de a cada 6000 km rodados fazer uma verificação”, indica o educador.

