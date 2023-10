Manhã nublada em Fortaleza preocupa quem se programou para ver eclipse; veja previsão do tempo

Este dia de sábado (14) começou com muitas nuvens no céu de Fortaleza. O que preocupou moradores que se prepararam para ver o eclipse solar, nesta tarde.

A previsão do tempo para este sábado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de "céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões". Segundo o órgão, a manhã deve ter céu parcialmente nublado. À tarde e à noite, céu sem nuvens.

Moradores de Fortaleza demonstraram nas redes sociais preocupação em ter o eclipse solar coberto pelas nuvens.

A imagem do Sol coberto pela Lua vai ser melhor vista na Região do Cariri. Entretanto, há uma baixa possibilidade de chuva para essa Região, segundo a Funceme.

Que horas o fenômeno será visto?

Um eclipse solar poderá ser visto no Ceará após seis anos. No próximo sábado, dia 14 de outubro de 2023, o astro será mais uma vez encoberto pela lua e, em algumas cidades da região do Cariri, apresentará um anel de luz em seu entorno.

O último eclipse solar anular visto no Estado foi em 2017. O próximo deve demorar: só em 2067.

Tomando Fortaleza como referência, o fenômeno iniciará às 15h23. O ápice será às 16h42 quando a lua esconder 83% do Sol. Neste dia, o sol irá se pôr às 17h25.

Como ver o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra e, por isso, a falta de equipamentos para proteção dos olhos pode até cegar.

Mesmo óculos de sol não protegem completamente os olhos dos raios solares. Entre as formas principais de observar o fenômeno em segurança, estão o telescópio com filtro adequado e óculos especiais para eclipse solar.

Em Fortaleza, na tarde de sábado, o Planetário Rubens de Azevedo distribuirá gratuitamente mil óculos especiais para quem quiser acompanhar o fenômeno.