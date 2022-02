Mais de 8 mil litros de óleo já foram recolhidos no litoral cearense, segundo a Semace

Com 64 praias do Ceará atingidas por manchas de óleo, pelo menos 8,2 mil litros do material foram recolhidos, segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Análises indicaram que o material tem características diferentes do petróleo encontrado nas praias em 2019.

Depois da coleta, o material é incinerado. Já foram recolhidos 41 tambores de óleo nos municípios de Caucaia, Aracati, Trairi, Fortim e Fortaleza. Só nas praias de Caucaia, foram retirados 20 tambores.

A cidade com maior quantidade de praias atingidas pelo óleo foi Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com nove praias afetadas conforme relatório da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Na semana que vem, a Semace realizará novos recolhimentos nos municípios de Aquiraz, Paracuru, São Gonçalo, Paraipaba e Itapipoca, além de outra coleta em Trairi.

