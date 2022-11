Mais de 60 bairros de Fortaleza têm esgotos com presença de coronavírus; veja mapa

Um dos indicadores observados por especialistas para prever aumento de casos de Covid é a concentração de coronavírus nos esgotos, que aumentou 5 vezes em Fortaleza, em outubro. Os dejetos denunciam, muitas vezes, infecções assintomáticas, e que, assim, não chegam às unidades de saúde.

Na capital cearense, pelo menos 61 bairros tiveram identificada alguma concentração do Sars-CoV-2 na rede de esgotamento, na última semana de outubro, de acordo com mapa da Rede de Monitoramento Covid Esgotos (veja mapa abaixo).

Entre 23 e 29 de outubro, três dos cinco pontos monitorados tiveram aumento da presença de coronavírus, locais onde “as concentrações virais passaram de baixas ou não detectáveis a moderadas”, como destaca o estudo.

Estação Elevatória Barra do Ceará;

Estação de Pré-Condicionamento (no Moura Brasil);

Estação Elevatória Reversora do Cocó.

Vale destacar que estações de um bairro podem receber resíduos de vários outros locais da cidade. O total de bairros, então, foi levantado pela reportagem a partir do mapa da Rede de Monitoramento.

O boletim, divulgado pela Agência Nacional das Águas (ANA), pontua que “apesar do aumento, a carga total de coronavírus no esgoto observada para Fortaleza ainda é considerada relativamente baixa” se comparada aos picos de Covid que a cidade já teve.

O objetivo do estudo, segundo a ANA, é “identificar tendências e alterações de ocorrência do vírus ao longo da curva epidêmica, nas diferentes regiões; e alertar precocemente sobre o início (ou aumento súbito) da circulação do vírus em locais de maior concentração de pessoas”.

O infectologista Keny Colares já havia afirmado ao Diário do Nordeste que dois indicadores precoces, que costumam alterar logo antes de novos casos serem notificados, já vêm mudando. Um deles é a presença de coronavírus nos esgotos.

Com esgoto a céu aberto, posso me contaminar com coronavírus?

Em entrevista ao Diário do Nordeste em julho de 2021, quando Fortaleza entrou no radar de monitoramento do estudo, o professor André Bezerra, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará (UFC), respondeu a essa dúvida: não, não é possível contrair Covid pelo esgoto.

O pesquisador pontuou que não há risco de transmissão do coronavírus e, portanto, de infecção pela doença por meio de fezes, já que “o que se encontra são fragmentos de vírus inativo, que não pode infectar por contato”.

A identificação do “RNA” viral nos esgotos, então, é útil apenas para estimar a presença viral nas diversas localizações da cidade, ao longo das semanas.

Sintomas da subvariante ômicron BQ.1

Infectologistas e autoridades de saúde pontuam que ainda não está claro se a BQ.1 causará sintomas ou quadros diferentes das demais subvariantes da Ômicron já conhecidas.

“Por enquanto, as informações são que de seria uma doença semelhante”, complementa o infectologista Keny Colares.

Os principais sintomas de Covid-19 causada pela variante Ômicron, atualizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em abril deste ano, são:

Dor de garganta;

Dor de cabeça;

Coriza (nariz escorrendo);

Tosse;

Febre;

Dor no corpo.

Ao contrário das outras cepas da doença, os sintomas da ômicron costumam ser mais leves, já que a variante tem uma reprodução mais rápida nas vias aéreas, poupando a região do pulmão – característica também associada à proteção vacinal.

