Mais de 10 mil famílias cearenses tiveram a vida transformada pelo Fortcap

Investir na sorte por meio de títulos de capitalização pode ser uma oportunidade para mudança na vida de uma pessoa ou família. No Ceará, há quase seis anos, o Fortcap tem modificado a vida de milhares de pessoas – seja pelos mais de R$ 18 milhões já sorteados na premiação, geração de empregos, ou pela realização de ações beneficentes em entidades filantrópicas.

A premiação já trouxe mais qualidade de vida para mais de 10 mil famílias cearenses, garantindo novas oportunidades e celebrações. Além disso, cerca de 11 mil empregos indiretos já foram gerados com a venda dos títulos de capitalização, por exemplo.

Todas as semanas, a Fortcap realiza visitas aos premiados para entregar os prêmios, acompanhando a mudança na trajetória das pessoas. Nessas ocasiões, são também encontrados muitos casos de vendedores que trabalhavam com outros lugares e produtos e passaram a viver exclusivamente da venda do Fortcap, informa a gestão do Setor de Premiação da empresa.

O Fortcap é um Título de Capitalização da modalidade Filantropia Premiável emitido pela Capemisa Capitalização, empresa com 12 anos de existência no mercado, que garante a idoneidade e transparência de cada sorteio. Patrícia Nepomuceno, diretora técnica da Capemisa, explica que todos os produtos são aprovados pelo órgão regulador, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Ela detalha que a modalidade filantropia premiável é respaldada pela Lei Federal nº 14.332/2022, resolução CNSP 384/2020 e Circular SUSEP 656/2022, onde prevê que as instituições filantrópicas podem receber recursos provenientes dos resgates de Titulo de Capitalização dessa modalidade.

A instituição beneficiada pelo Fortcap é a Federação Nacional das APAES (APAE Brasil) – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – mais precisamente as entidades presentes no Ceará, além de diversas instituições que também recebem doações. A APAE Brasil é a maior rede de apoio às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, com 2.249 unidades em todo o território nacional e 36 no estado.

“As APAES do Ceará têm encontrado, na parceria com o título de capitalização Fortcap, uma importante fonte de recursos que subsidiam projetos nas áreas de assistência social, saúde e educação, em benefício da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltiplas e suas famílias. Desde o início da parceria, já foram executados cerca de 800 projetos, beneficiando diretamente quase 5.000 usuários”, destaca Francisca Oliveira da Silva Melo, presidente da Federação das Apaes do Estado do Ceará (FEAPAES-CE).

Premiação

Os sorteios do Fortcap são realizados todos os domingos, às 11 horas, na TV Diário. Em celebração ao Dia dos Pais, o sorteio do dia 13 de agosto contará com mais de R$ 250 mil em prêmios, com uma Hilux no prêmio principal, além de motos e iPhones 14 nas demais categorias. O valor do título é de apenas R$ 3,00.

Para participar dos sorteios, os clientes devem adquirir um título de capitalização que pode ser comprado tanto pelo aplicativo e site, como com representantes oficiais da marca, em redes de farmácias, supermercados, bancas de revista, ou com colaboradores ambulantes espalhados em todo o estado do Ceará e nas sedes regionais em Fortaleza, Região Metropolitana e no interior.

