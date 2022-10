Mais chuva no Ceará? Previsão para o trimestre é de precipitações dentro ou acima da média

Após as chuvas abaixo da média no mês passado, outubro inicia com previsão de pluviometria dentro ou acima da normal climatológica, conforme antecipou o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Flaviano Fernandes.

O mesmo cenário é projetado para novembro e dezembro. "Há uma boa tendência de ser normal ou acima da média nos três últimos meses do ano", pontua o especialista. Neste último trimestre, a maior média acumulada ocorre em dezembro, mês em que inicia-se a pré-estação chuvosa.

Outubro: 3,9 mm

Novembro: 5,8 mm

Dezembro: 31,6 mm

"Identificamos uma redução na atuação da La Niña em setembro, mas, agora, há tendência de que ela atue de forma mais presente", descreve Flaviano, ao justificar as razões pelas quais as chuvas devem ficar em torno ou acima da média.

Nos últimos 22 anos, outubro fechou com pluviometria acima da normal em 5 anos (2021, 2014, 2011, 2010 e 2000). Em outras seis oportunidades o volume médio acumulado não ultrapassou a marca de 1 milímetro. Os anos de 2010 e 2011 foram os que tiveram os maiores índices, com 30,8 mm e 36,2 mm, respectivamente.

Setembro não supera média

Setembro deste ano chegou ao fim com o menor índice pluviométrico observado desde 2018. Levantamento do Diário do Nordeste aponta que durante os 30 dias do mês passado, choveu apenas 1 milímetro.

A média para o período é de 2,2 mm. Assim, setembro se junta ao mês de fevereiro, como os dois únicos que fecharam com precipitações abaixo da normal climatológica. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste milênio, apenas em 2000 e 2019 o mês de setembro fechou com chuvas acima da média histórica. Em 2000 foram registrados impressionantes 14,2 mm e, em 2019, 2,6 milímetros. Neste intervalo de 22 anos (2000-2022), em 16 oportunidades o mês registrou precipitações abaixo de 1 mm.

Setembro, é o mês que possui a menor média pluviométrica dentre os 12 meses do ano. Março possui a maior média (203,4 mm).

Todas as 8 macrorregiões do Estado tiveram chuvas inferior a média, em setembro. O Cariri foi quem mais se aproximou da normal climatológica, fechando com 5 mm, ante a média histórica que é de 5,6 milímetros. Ibiapaba e Litoral Norte foram as regiões com menor volume acumulado: 0,1 mm em ambas.

