Lojas KDM celebram 25 anos com expansão no Nordeste e novas unidades no Ceará

A rede varejista cearense Lojas KDM está comemorando 25 anos de atuação no mercado nordestino com um marco importante: a consolidação de 33 lojas distribuídas entre Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. A trajetória de crescimento consistente e a forte conexão com o consumidor local posicionam a empresa como referência no setor varejista de moda acessível.

Como parte da celebração de seus 25 anos, a KDM anuncia a abertura de mais duas unidades neste ano: uma em Fortaleza, no tradicional bairro do Montese; e outra na cidade de Paracuru, no litoral oeste do Ceará. A expansão reforça a estratégia da marca de ampliar sua presença no estado, oferecendo produtos acessíveis e uma experiência de compra cada vez mais próxima da realidade dos clientes.

Segundo Alaim Gerard, CEO das Lojas KDM, o momento de expansão tem um significado especial. “É a confirmação de que nossa trajetória foi construída com propósito, resiliência e conexão com as pessoas. Estamos crescendo, nos modernizando e olhando para o futuro com o mesmo entusiasmo de quando começamos, mas com muito mais experiência e clareza sobre quem somos e aonde queremos chegar”, comemora.

Ao longo de sua história, a empresa enfrentou diferentes cenários e desafios, como crises econômicas e mudanças no comportamento do consumidor. Para o CEO, cada etapa foi fundamental para fortalecer a identidade da marca. “Sempre baseamos nossa atuação em três pilares: colaborador, cliente e empresa. Acreditar nas pessoas, cuidar delas e crescer junto com elas foi e continua sendo essencial para chegarmos até aqui”, destaca.

Com lojas modernas, climatizadas e bem estruturadas, a KDM tem contribuído para a elevação do padrão do varejo nas cidades onde atua. Segundo Alaim, o impacto da marca vai além das vitrines, uma vez que a empresa promove movimentação econômica, geração de empregos e incentiva a evolução de outros negócios e concorrentes. “Temos muito orgulho de ser uma marca que nasceu no interior do Ceará e que hoje fortalece o comércio regional com responsabilidade”, comenta o CEO.

As novas unidades seguirão a identidade visual renovada da rede e trarão novidades no mix de produtos, com foco em conforto, modernidade e proximidade com o cliente. As inaugurações fazem parte de um ciclo de expansão que visa fortalecer a presença da marca no Ceará, oferecendo moda acessível para todos os públicos.