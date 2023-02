Loja de móveis denunciada por falta de entrega de produtos tem vidraça quebrada em Fortaleza

Alvo de reclamações de clientes pela não entrega de produtos, a Sofá Design teve a vidraça de uma de suas lojas quebradas em Fortaleza, na terça-feira (14). A reportagem do Diário do Nordeste esteve na unidade do Meireles, na Avenida Senador Virgílio Távora, e constatou o dano no prédio.

As denúncias contra a empresa vieram à tona na semana passada, após a ida de diversos clientes a uma das sedes físicas com reclamações de falta de entrega de itens e falta de contato em pós-venda. Segundo os relatos, os telefones e e-mails da empresa não retornaram nenhum contato feito, deixando as pessoas no escuro sobre a situação.

O caso está sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) junto da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF). O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) também investiga as denúncias, após um processo de averiguação dos fatos ser aberto na última quinta-feira (9).

Investigação

No mesmo dia em que a loja foi vista com a vidraça quebrada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse ao Diário do Nordeste que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial no bairro Dionísio Torres.

A pasta não esclareceu, no entanto, se o crime aconteceu na loja da Sofá Design, e até o início da noite de terça-feira (14) não havia Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Também não há informações do que foi furtado.

Legenda: A Polícia Militar mantém rondas no local Foto: Ismael Soares

Nesta quarta (15), a PMCE disse que o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) mantém rondas no local, por precaução. "Foi tentado contato com os responsáveis pelo estabelecimento, mas sem sucesso. Segundo informações colhidas no local, por populares, os proprietários estariam cientes", disse a corporação em nota.

O Diário do Nordeste tenta confirmar as informações com a Sofá Design, mas até a publicação desta matéria a empresa não havia retornado os contatos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE