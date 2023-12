Livraria Senac Ceará prorroga até sábado (23) Bazar de Natal com descontos de até 80%

Para os amantes de livros físicos, a Livraria Senac Ceará está com descontos de 20% a 80% até este sábado (23). O Bazar de Natal chega à 8ª edição com promoção de livros novos das mais diversas áreas. As publicações podem ser adquiridas tanto na loja do Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301), como no site www.livrariasenacceara.com.br.

“A intenção do Senac com o Bazar é democratizar o acesso à leitura para qualquer pessoa, em especial os alunos da instituição, porque são livros de excelente qualidade que estão sendo ofertados com ótimos descontos”, destaca Denise de Castro, gerente de Produção Editorial.

A ação teve início no dia 1° de dezembro com mais de 650 títulos em promoção. De acordo com Denise de Castro, os clientes ainda podem encontrar ótimos exemplares à disposição. “Temos uma seção todinha de livros com descontos de 80%”.

Alguns títulos são: “Vozes da cidade: língua portuguesa em textos e conversas”, de R$ 45 por R$9; “Lá e cá: trocas culturais entre o Brasil e países africanos de língua portuguesa”, de R$72 por R$14,40; “O esporte vai ao cinema”, de R$34,20 por R$6,84.

A livraria conta com um acervo das editoras Senac e Edições Sesc nas áreas de arquitetura, artes, comunicação, administração e negócios, gastronomia, turismo, desenvolvimento social, design e moda, dentre outros temas. A dica é comprar os presentes de amigos e familiares, de acordo com o perfil ou área de atuação.

“Sugiro pensar no que a pessoa gosta, quais seus interesses, suas áreas de estudo. Também sugiro conversar com os vendedores da livraria. Eles estão preparados para ajudar nessa escolha com as melhores sugestões de leitura. Assim ninguém vai errar na escolha”, considera a gerente.

Destaques em promoção

“Rita, help! Me ensina a cozinhar”, Rita Lobo - R$25,20.

“O autoconhecimento para sobreviver num mundo em transformação”, de Swami Purnachaitanya - R$45,50

“Meu coração coroado: Mestre Espedito Seleiro”, do Eduardo Motta - de R$188 por R$94

“50 dias de leitura: pensando para empreender, agindo para acontecer!”, do jornalista Wellington Nunes - de R$40 por R$20.

BAZAR DE NATAL DA LIVRARIA SENAC CEARÁ

Data: Até 23/12

Local: Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301)

Funcionamento: De segunda a sábado, das 8h às 20h

Telefone: (85) 3208.1606

Whatsapp: (85) 99230.9956

Bazar Virtual: www.livrariasenacceara.com.br/