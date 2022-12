Linhas de ônibus são transferidas para o Terminal Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza; saiba quais

A Capital cearense passa a contar neste sábado (10) com duas novas linhas de ônibus operando do terminal Sagrado Coração de Jesus. A linha 666 ligará o Jardim Castelão ao Centro, e, a 612, o Conj. Tancredo Neves ao Centro, passando pela Avenida Visconde do Rio Branco. A atualização foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Essa não é a primeira atualização nesta reta final de 2022. No último dia 1º de novembro, as linhas 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro e 816 - Edson Queiroz/Centro também passaram a operar no novo equipamento.

Com isso, o novo terminal passa a funcionar operando com 16 linhas, com um expediente previsto de 66 ônibus por hora, realizando 626 viagens ao dia, atendendo cerca de 28 mil passageiros por dia.

Terminal

O terminal Sagrado Coração de Jesus começou a operar em dia 28 de outubro deste ano. Conforme a Etufor, constantemente é feita uma análise da quantidade de veículos por hora, do fluxo de trânsito no terminal e arredores para que seja avaliada a capacidade de que novas linhas passem a trafegar com segurança no novo espaço.

“Após acompanhamento da demanda de passageiros e do fluxo de linhas, observamos a viabilidade de aproveitar melhor o espaço no terminal, transferindo mais linhas, atendendo com conforto e comodidade os usuários do transporte coletivo”, declarou David Bezerra, presidente da Etufor.

Linhas que operam no terminal Sagrado Coração de Jesus:

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

600 - Messejana/Frei Cirilo/Expresso/Centro

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro

603 - Jardim União/Centro

604 - Dias Macedo/Centro

609 - Cidade dos Funcionários/Sítio São José/Centro

633 - Passaré/Centro

649 - Cidade dos Funcionários/Sítio São José/CMR/Centro

650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso

660 - Cj. Palmeiras/Centro

665 - Corujão/Messejana/Centro

666 - Jardim Castelão/Centro

612 - Conj. Tancredo Neves/Centro

701 - Parque Américo/Centro

702 - Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

816 - Edson Queiroz/Centro

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil