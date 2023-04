LeLoyn Parfums anuncia a abertura de nova loja em Fortaleza

A Leloyn Parfums, a maior e mais conceituada perfumaria de alto padrão do Nordeste, acaba de anunciar a inauguração de sua mais nova loja no Shopping RioMar Fortaleza. A empresa, que já é reconhecida por oferecer um vasto portfólio de marcas internacionais, destaca-se pela sofisticação das suas lojas e por democratizar o luxo que antes era privilégio de poucos e hoje torna-se acessível graças ao alto poder de negociação do grupo.

Com uma Maison situada na rua Leonardo Mota e lojas nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Kennedy e Via Sul Shopping, a Leloyn possui um acervo invejável de fragrâncias de alto luxo, que atendem aos mais exigentes padrões internacionais. De fato, a perfumaria mantém o maior mix de perfumes importados da região, o que só reforça sua liderança no mercado.

Para manter o alto padrão de qualidade em seu atendimento, a Leloyn investe fortemente em treinamentos e capacitação de seus colaboradores, tendo o apoio de marcas de prestígio como Creed, Carolina Herrera, Lancôme, Bvlgari, Paco Rabanne, Shiseido, Prada, Montblanc, Mercedes-Benz, Jean Paul Gaultier, entre outras.

Além de oferecer fragrâncias de alto padrão, a Leloyn também se destaca por seus conteúdos educativos e instigantes, que já foram comentados e compartilhados por marcas renomadas de alto luxo como Amouage, Xerjoff e Sisley Paris. Tais conteúdos evidenciam o compromisso da empresa em se manter atualizada e oferecer o melhor aos seus clientes.

Com a abertura da loja no Shopping RioMar Fortaleza, a Leloyn amplia ainda mais sua presença na região, consolidando-se como referência em perfumaria de luxo. Ao abrir mais uma loja no Estado, a Leloyn demonstra seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região, contribuindo para a geração de novos empregos e para a movimentação do comércio local.

Portanto, se você é um amante de perfumes importados de alta qualidade, não perca a chance de visitar uma das lojas da Leloyn Parfums e descobrir as mais refinadas fragrâncias internacionais. Você será atendido com primor e terá uma experiência única e inesquecível.

Veja abaixo ofertas imperdíveis em diversas marcas, o que é uma oportunidade única para quem deseja fragrâncias exclusivas e sofisticadas.

Confira a lista com algumas das ofertas disponíveis na Le’Loyn:

Mont Blanc IndividuelEau De Toilette Masculino 75 ml | De R$ 699,00 Por R$ 449,00

Mont Blanc StarwalkerEau De Toilette Masculino 75 ml | De R$ 699,00 Por R$ 449,00

Hugo Boss BottledTonicEau De Toilette Masculino 100 ml | De R$ 559,00 Por R$ 429,00

Hugo Boss IcedEau De Toilette Masculino 75 ml | De R$ 339,00 Por R$ 269,00

Calvin Klein Ck Be Eau De Toilette Unissex 100 ml | De R$ 409,00 Por R$ 339,00

Shakira Dance Diamonds Eau De Toilette Feminino 80 ml | De R$ 199,00 Por R$ 159,00

Antonio Banderas MediterraneoEau De Toilette Masculino 100 ml | De R$ 219,00 Por R$ 149,00

Carolina Herrera Bad Boy Eau De Parfum Masculino 100 ml | De R$ 659,00 Por R$ 499,00

Pepe Jeans CelebrateEau De Parfum Feminino 80 ml | De R$ 419,00 Por 299,00

Pepe Jeans CelebrateEau De Parfum Masculino 100 ml | De R$ 419,00 Por R$ 299,00

Ulric De Varens Cotton Musk Original Eau De Parfum Feminino 100 ml | De R$ 159,90 Por R$ 109,00

Azzaro Pour HommeEau de Toilette Masculino 100 ml | De R$ 499,00 Por R$ 379,00

Serviço:

Le’Loyn Parfums

Maison (Rua Leonardo Mota, 2450 – Dionísio Torres)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)

Shopping Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 – Lagoa Sapiranga)

Shopping RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Instagram: @leloynparfums

WhatsApp: (85) 98609.8272