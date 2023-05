Leilão virtual da Cagece oferta 100 lotes de empilhadeiras a bebedouros; veja como participar

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza leilão virtual de 100 lotes de bens nesta sexta-feira (19), às 19h, a partir do site "Sydneyleiloes". Os itens do evento não estão sendo mais utilizados pela companhia. Será possível participar tanto pessoas físicas, quanto jurídicas. No entanto, menores de idade não podem fazer lances.

Dentre alguns dos itens disponíveis, estão:

Ferro fundido;

Mangueiras;

Empilhadeira elétrica;

Carcaças de hidrômetros;

Geladeira;

Bebedouros;

Forno micro-ondas.

Para visitar, é preciso agendar um horário de forma antecipada no escritório do leiloeiro. Os dias disponíveis são 17 e 18 de maio, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no bairro Pici, em Fortaleza.

>> Confira o edital completo

Como participar?

Os interessados em participar precisam efetuar o cadastro na plataforma em que ocorrerá o leilão, a "Sydneyleiloes". Após o cadastro ser aprovado, a pessoa receberá um login e senha em até 72h. Os lances serão feitos de forma remota.

A participação é aberta a:

Pessoas físicas , ou emancipadas, portando Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço;

, ou emancipadas, portando Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço; Pessoas jurídicas desde que estejam devidamente inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho. Devem apresentar também o Contrato Social e a última alteração ou Declaração de Firma Individual, Carteira de Identidade e CPF do representante legal e o comprovante de endereço da empresa.