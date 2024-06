Leandro Karnal e Rossandro Klinjey estão entre os palestrantes da Edu Summit 2024

O Edu Summit, maior evento de educação do Norte e Nordeste, chegará a sua 21a edição, nos dias 12 e 13 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, com a expectativa de ser três vezes maior, em estrutura e participações. Entre os grandes nomes que farão parte do congresso estão os escritores Leandro Karnal e Rossandro Klinjey. As inscrições estão abertas.

Com o tema “Novos olhares para uma escola saudável", o Edu Summit espera receber cerca de 4500 pessoas em torno de temáticas importantes para o setor de educação pública e privada, como questões pedagógicas, acadêmicas, institucional, financeira, saúde entre outras.

“Para nós, uma escola saudável é aquela que está bem em todos os aspectos. No âmbito financeiro, isso significa ter o caixa em dia; no pedagógico, alcançar resultados satisfatórios com os alunos; e no acolhimento, manter um bom relacionamento com as famílias,” observa Livia Schramm, Head de Marketing do Edu Summit.

Para a organizadora, o evento é uma oportunidade de discutir os desafios da gestão escolar com um olhar para soluções inovadoras.“O gestor escolar precisa cada vez mais inovar e estar atento ao cenário atual, adotando também uma visão empresarial para trazer mais inovação e profissionalização à sua equipe,” destaca.

À frente dos conteúdos, mais de 70 palestrantes renomados entregarão uma diversidade de olhares sobre diversos temas da área educacional. Entre os nomes confirmados estão Tânia Queiroz, Maria Inês Fini, Marcelo Paz, Júlio Furtado, Leo Fraiman, Rossandro Klinjey e Leandro Karnal, conhecido por suas reflexões profundas sobre a sociedade e a educação.

Legenda: Escritor Rossandro Klinjey: presença confirmada no Edu Summit 2024 Foto: Divulgação

Estrutura

Este ano, a organização está preparando uma estrutura três vezes maior, ampliando a capacidade de público e de fornecedores. Haverá uma feira educacional com 78 estandes, apresentando soluções pedagógicas, gestão administrativa e financeira, tecnologia, móveis, equipamentos, bancos e muito mais.

Alguns dos expositores confirmados incluem as empresas Árvore e International School, ambas fornecedoras de soluções de ensino bilíngue. A International School estará presente no Edu Summit com uma estrutura imersiva de cinema.

Outro diferencial deste ano são duas salas divididas por dois grandes temas. A Sala Edu, um espaço dedicado a discussões e palestras sobre temas educacionais, e a Sala Gestão, com palestras específicas sobre gestão educacional.

“Conseguimos expandir o espaço para abordar tanto a educação em si quanto toda a parte pedagógica e a gestão escolar. Teremos mais de 80 palestras, oferecendo uma ampla variedade de conteúdos simultâneos. O congressista poderá escolher os temas mais relevantes para sua trilha de carreira,” explica Livia Schramm.

Educação do Ceará

Uma temática de destaque no Edu Summit deste ano é a educação cearense como referência nacional. “Vamos dar visibilidade aos educadores, professores e gestores que fazem dessa educação uma verdadeira referência,” afirma Lívia.

Para a gestora, o congresso representa uma quebra de barreira regional, ao unir pessoas do Brasil inteiro em torno da educação.

“Este evento ocorre fora do eixo Rio-São Paulo, desafiando paradigmas. Teremos palestrantes de todas as regiões do Brasil para mostrar que nosso país é diverso, com realidades distintas em cada localidade, das quais podemos aprender muito. A principal proposta do Edu Summit é ser um evento que represente todo o Brasil, valorizando a diversidade e as contribuições de cada região. Isso se concretiza por meio dos palestrantes, do público e de todos os envolvidos no segmento educacional,” finaliza.

Inscrições

Os ingressos para o Edu Summit 2024 já estão disponíveis para venda. Os sindicalizados de SINEPES parceiros podem desfrutar de um desconto exclusivo de 25%.

Para mais informações e para adquirir seus ingressos, visite

https://kedu.com.br/edu-summit-2024-congresso-brasileiro-de-educacao/

Serviço:

Edu Summit 2024

Data: 12 e 13 de Setembro

Local: Centro de Eventos do Ceará

Informações e inscrições: https://kedu.com.br/edu-summit-2024-congresso-brasileiro-de-educacao/