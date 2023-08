Justiça determina que Prefeitura de Itaiçaba exonere servidores temporários e realize concurso

O município de Itaiçaba, no interior do Ceará, deve realizar, no prazo de 360 dias, concurso público para preenchimento de cargos existentes ou criados por lei municipal. A Justiça deferiu a liminar para ocorrência do processo na última sexta-feira (11), após ação do Ministério Público do Estado.

Segundo a medida liminar, caso não haja a deflagração do concurso, a contratação da empresa realizadora e a homologação do certame denntro do prazo estipulado, haverá multa diária de R$5 mil, até o teto de R$100 mil.

A decisão também determina que o município, em 20 dias corridos, apresente cronograma das atividades destinadas à realização e à conclusão do concurso.

Além disso, a gestão municipal deve apresentar, dentro de 30 dias após a homologação do certame, a exoneração dos servidores contratados e que não atendam aos parâmetros estabelecidos na legislação, sob pena de multa diária também de R$5 mil.

Exoneração de servidores temporários

Ainda está inclusa na ação a exoneração, por parte do município, de todos os servidores temporários, exceto os profissionais das áreas de Saúde e Educação, no prazo de 90 dias, e se abstenha de realizar qualquer nova contratação de servidor temporário fora dos parâmetros legais, sob pena de multa diária de R$5 mil por cada contrato irregular firmado.

No prazo de 20 dias, a gestão deve apresentar a relação do quadro atualizado dos cargos vagos, constando a descrição, nomenclatura, quantitativo e a lei que os instituiu, sob pena de multa de R$5 mil. A defesa tem prazo de 30 dias úteis para se manifestar.

Entenda o caso

Em 14 de julho de 2020, o Ministério Público do Ceará firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a prefeitura de Itaiçaba por meio do qual o município se comprometeu a rescindir todos os contratos temporários existentes e realizar concurso público em substituição aos contratos temporários.

Foto: Divulgação

Ocorre que, por diversas vezes, o MP requereu informações sobre o cumprimento do Termo de Ajustamento, mas não houve resposta por parte do município. Além disso, a gestão utilizou-se de subterfúgios para prolongar indefinidamente as contratações temporárias.

Assim, no dia 1º de junho deste ano, o Ministério, por meio do promotor de Justiça Gleydson Leanndro Carneiro Pereira, ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, em face do prefeito de Itaiçaba, requerendo a realização do concurso.