Jovens com síndrome de down criam exposição de pinturas e fotografias em Fortaleza

Cheiro de tinta no papel e fotos de fazer brilhar os olhos são parte da exposição do projeto Arte de Incluir, feita por crianças e adolescentes com síndrome de down, aberta para visitação de 26 a 28 de setembro, no Shopping RioMar Fortaleza. As obras são resultado das atividades para estimular a criatividade dos participantes.

Alunos e pais celebram junto a conclusão da turma de artes, iniciada há exatamente um ano, com o conjunto de pinturas e fotos. Trechos do espetáculo musical “All Together Now”, promovido pela escola de artes The Biz, onde as oficinas de artes acontecem.

“É uma alegria chegar ao final dessa etapa e com a certeza de que saímos desse momento mais capacitados. E os nossos parceiros tiveram uma importância extrema para a realização deste projeto”, avalia Alessandra Costa, presidenta da Associação Fortaleza Down.

Legenda: Jovens exercitam habilidades artísticas durante curso Foto: Divulgação

As aulas de arte funcionam como uma ferramenta para o fortalecimento de vínculos das famílias com crianças e adolescentes com síndrome de down.

“O projeto é uma grande mãe, abraça todos os envolvidos. São pais, filhos, vizinhos e colegas de classe que incentivam e que participaram de diversos momentos para prestigiar os integrantes do projeto”, acrescenta Alessandra.

A equipe do projeto ressalta que a inclusão no mundo das artes é benéfica para o desenvolvimento saudável de jovens e crianças. As aulas permitem também a inclusão dos alunos nas artes cênicas e a socialização.

Conheça o Fortaleza Down

A Associação Fortaleza Down promove e coordena ações voltadas para direitos de pessoas com síndrome de down desde 2015. Um dos principais objetivos é proporcionar a inserção dessas pessoas na sociedade e no mercado de trabalho sem preconceitos.

Legenda: Pais e responsáveis por crianças com síndrome de down são parte do processo para estímulo à criatividade Foto: Divulgação

Além disso, as ações alertam para a prevenção de abusos e ilegalidades. Com o projeto Arte de Incluir, a Associação tem promovido atividades de fotografia, artes visuais, artes cênicas, cultura e música.

Todas as ações na ONG são desempenhadas a partir do trabalho voluntário e contam com apoio e doações de entidades privadas.

Serviço

Exposição com artes feitas por jovens com síndrome de down

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Data: 26, 27 e 28 de setembro

Horários: A abertura acontecerá a partir das 17h30

