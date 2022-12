Jovem que busca novas oportunidades no futebol é foco da série Arena da Vida

Além de ser uma opção de lazer e profissão, o futebol também pode ser um espaço de oportunidades para que os jovens acabem não se envolvendo com o crime. No episódio de hoje da série Arena da Vida, exibido durante o programa Jogada 1º Tempo, os espectadores conheceram a história de Afonso Henrique, de 18 anos, e que frequenta a Areninha do Conjunto Esperança.

No programa, apresentado pela jornalista Denise Santiago, o jovem relata sobre as oportunidades que teve no esporte, como o período em que participou das categorias de base do time Vitória da Bahia. No próximo mês de janeiro, há expectativa de novas experiências profissionais surgirem.

Afonso, inclusive, já perdeu um colega por envolvimento com o tráfico de drogas. Por conta disso, foca sua atenção no esporte e nos treinos diários realizados na areninha.

O episódio exibido hoje foi o 8º da série. A programação segue até a próxima sexta-feira (16) com o lançamento do 10º e último episódio.

Projeto Arena da Vida

Com o objetivo de mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

