José Sarto anuncia investimento de R$ 67 milhões em inovação e tecnologia para escolas municipais

Um pacote de ações de R$ 67 milhões em inovação, ciência e tecnologia em escolas municipais de Fortaleza foi anunciado nesta quinta-feira (11) pelo prefeito José Sarto. O investimento, intitulado de "TechEduca", deve proporcionar a implementação de projetos até 2024.

O anúncio foi feito nesta Dia do Estudante durante uma celebração da Prefeitura na Cidade da Criança, no centro da Capital cearense, que contou também com a presença da titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Dalila Saldanha.

Entre as ações, está a criação de 250 Salas de Inovação Educacional, com acesso a todas as novidades tecnológicas em um ambiente acolhedor com equipamentos novos. Um aporte financeiro também está reservado para melhorar a internet das escolas.

O maior investimento, de R$ 20 milhões, é voltado à instalação de 200 salas de "cultura maker". A "Fábrica de Ideias" será um espaço para dar aos alunos a oportunidade de praticar ideias e criações inovadoras que antes eles não conseguiam tirar do papel.

Currículo qualificado

Segundo o prefeito José Sarto, cerca de 60 mil alunos entre o 3º e 5º ano fundamental terão linguagem de programação e robótica educacional em seus currículos escolares. As unidades já começam a receber a novidade neste mês, com materiais didáticos.

Outra inovação é o "Ciência é Fundamental", que levará laboratórios móveis de ciencias a partir de setembro para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens Adultos (EJA).

O contraturno escolar também terá novidades para estudantes do 6º ao 9º ano. Quem se matricular para estar na escola com atividades também em turnos contrários ao seu oficial receberá materiais extras de língua portuguesa e matemática.